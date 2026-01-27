Bursa'da çevre felaketi! Kirazlıyayla'da maden atık barajı çöktü, kimyasal atık doğaya karıştı

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’nde, uzun süre tartışmalara konu olan Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü.

Çökmeyle birlikte barajda biriken tonlarca kimyasal ve ağır metal içerikli atık, dere ve toprağa karıştı. Çöken barajda depolanan atıkların kurşun, çinko, bakır ve çeşitli kimyasal bileşenler içeren tehlikeli maddeler olduğu iddia ediliyor.

"ŞU ANDA ÇEVRE KATLİAMI VAR"

Olayın ardından Kirazlıyayla’ya giderek Mahalle Muhtarı Hasan Açar’la birlikte incelemelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yaşanan durumun bir çevre felaketi boyutunda olduğunu söyledi. Özel, şöyle konuştu:

"Şu an Kirazlıyayla'da Sarıyer Deresi'ndeyiz. Yıllarca Kirazlıyayla'da yapılması planlanan maden işletmesinin çevreye vereceği zararlardan bahsetmiştik. Kimyasallarla yıkanmış toprakların madenin biriktirdiği atık barajı, maalesef yağmurlardan dolayı patlamış ve şu an Sarıyer Deresi'ne dolmuş ve şu an ovaya doğru maalesef Sarıyer Deresi'nden, öncelikle Barcin olmak üzere, ovaya doğru gidiyor. Bu, yeraltındaki sularımıza karışacak ve ciddi anlamda sıkıntı oluşturacak. Tabii ilgili kurumlarımız işlemlerini başlattılar. Ciddi bir çalışma içerisindeler. Şu an burada ciddi bir çevre katliamı var. Allah'ın izniyle de bir şekilde tabii sonlanması gerekiyor. Bizler en başından beri köylerimizin yanındayız. Onların hep yanında olduk. Yine yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olacağız. İnşallah bu sorunu, sıkıntıyı tamamen kaldıracağız ve çözeceğiz."