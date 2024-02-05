Büyük ekolojik yıkım: Deprem bölgesinde tarım arazileri tüm itirazlara karşın yapılaşmaya açıldı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Hatay Dikmece’de tarım arazileri ve zeytinliklerde yapılan acele kamulaştırmanın ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut çalışmalarına devam ediyor. Dava sürerken TOKİ bölgede telafisi imkânsız tahribata yol açıyor.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından acele kamulaştırma kapsamında Hatay Dikmece köyündeki tarım arazileri ve zeytinliklere toplu konut inşa edilmesi için çalışmalara başlandı. Köylülerin ve arsa sahiplerinin tüm itirazlarına karşın geçen yaz bölgeye polis eşliğinde iş makineleri girdi. Bölgede yaşayan yurttaşlar konuyu yargıya taşıdı. Geçen aylarda Hatay 3. İdare Mahkemesi, bölgede yapılamak istenen konut projesine karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KARAR KALDIRILDI

Kararda, “Olayın niteliğine ve davanın durumuna göre yürütmenin durdurulması isteminin, dava konusu işlemin niteliği itibarıyla uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süreleri geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verildi” denildi.

Ancak TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mahkeme kararına üç kere itiraz etti. Üçüncü itirazda ise yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Mahkeme süreci devam ederken ve bölgede yapılan çalışmaların telafisi imkânsız tahribatlara yol açabileceği ortadayken TOKİ çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

‘ALTI AYA BİTER’

Deprem sonrası konut sorununu gerekçe gösterenler rant ve yağma düzenini büyütmeye devam ediyor. Türkiye’de ekokırımı engellemek için mücadele eden örgütlerden İklim Adaleti Koalisyonu da depremin yıldönümünde Dikmece’ydi. TOKİ’nin tahribatını görüntüleyen koalisyonun açıklamasında, “İnşaat faaliyetlerinin sürdüğü alanlar verimli tarım arazileri ve zeytin ağaçlarıyla dolu. Devam eden mahkeme sürecine karşın inşaat faaliyetleri devam ediyor” denildi. Dikmece Köyü Muhtarı Sezgin Yurtsever ise “Mahkememiz ertelendi. Bu süreçte burada neredeyse altı katlı bina yaptılar. Bu hızda çalışmaya devam ederlerse altı aya kadar biter” diye konuştu.