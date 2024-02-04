Yayınlanma: 04.02.2024 - 20:02

Güncelleme: 04.02.2024 - 20:02

Başta Kahramanmaraş olmak üzere pek çok ilin etkilendiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Yurttaşlar depremlerden etkilenen kaç kişi olduğunu, kaç binanın yıkıldığını, depremlerin kaç şiddetinde olduğunu ve kaç saniye sürdüğünü merak ediyor. Peki, 6 Şubat depremlerinden hangi iller etkilendi? 6 Şubat depremlerinde kaç kişi öldü, kaç kişi evsiz kaldı?

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN MERKEZİ NERESİ?

6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen depremlerin, merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleridir.

6 ŞUBAT DEPREMLER NE ZAMAN OLDU?

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de ve 13.24’te iki deprem gerçekleşti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, aynı gün saat 13.24’te ise 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin ardından bölgede 9 Şubat - 19 Şubat tarihleri arasında toplam 6141 tane artçı deprem yaşandı:

6 Şubat: 567

7 Şubat: 581

8 Şubat: 537

9 Şubat: 531

10 Şubat: 512

11 Şubat: 434

12 Şubat: 429

13 Şubat: 408

14 Şubat: 399

15 Şubat: 356

16 Şubat: 402

17 Şubat: 366

18 Şubat: 354

19 Şubat: 265

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden toplamda 11 il etkilendi:

Kahramanmaraş

Hatay

Gaziantep

Adıyaman

Malatya

Kilis

Şanlıurfa

Adana

Osmaniye

Diyarbakır

Elazığ

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan 2023'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Yaralı sayısının ise 107.204 olarak belirtildi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ ARDINDAN KAÇ KİŞİ EVSİZ KALDI?

Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.