6 Şubat depremlerinden hangi iller etkilendi? 6 Şubat depremlerinde kaç kişi öldü, kaç kişi evsiz kaldı?
Binlerce yurttaşı etkileyen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 1 yıl geçti. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden kaç kişinin etkilendiği ve kaç binanın yıkıldığı, merak ediliyor. Peki, 6 Şubat depremlerinden hangi iller etkilendi? 6 Şubat depremlerinde kaç kişi öldü, kaç kişi evsiz kaldı?
Başta Kahramanmaraş olmak üzere pek çok ilin etkilendiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden neredeyse 1 yıl geçti. Yurttaşlar depremlerden etkilenen kaç kişi olduğunu, kaç binanın yıkıldığını, depremlerin kaç şiddetinde olduğunu ve kaç saniye sürdüğünü merak ediyor. Peki, 6 Şubat depremlerinden hangi iller etkilendi? 6 Şubat depremlerinde kaç kişi öldü, kaç kişi evsiz kaldı?
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN MERKEZİ NERESİ?
6 Şubat 2023'te dokuz saat arayla meydana gelen depremlerin, merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleridir.
6 ŞUBAT DEPREMLER NE ZAMAN OLDU?
6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de ve 13.24’te iki deprem gerçekleşti.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, aynı gün saat 13.24’te ise 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin ardından bölgede 9 Şubat - 19 Şubat tarihleri arasında toplam 6141 tane artçı deprem yaşandı:
6 Şubat: 567
7 Şubat: 581
8 Şubat: 537
9 Şubat: 531
10 Şubat: 512
11 Şubat: 434
12 Şubat: 429
13 Şubat: 408
14 Şubat: 399
15 Şubat: 356
16 Şubat: 402
17 Şubat: 366
18 Şubat: 354
19 Şubat: 265
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN HANGİ İLLER ETKİLENDİ?
6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremden toplamda 11 il etkilendi:
Kahramanmaraş
Hatay
Gaziantep
Adıyaman
Malatya
Kilis
Şanlıurfa
Adana
Osmaniye
Diyarbakır
Elazığ
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
İçişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan 2023'te 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 783 olarak açıklandı. Yaralı sayısının ise 107.204 olarak belirtildi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ ARDINDAN KAÇ KİŞİ EVSİZ KALDI?
Depremlerin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 1.5 milyon kişinin evsiz kaldığı düşünülüyor.
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