Çanakçı halkının HES’e karşı hukuk zaferi: Emsal teşkil edecek!

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:12

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:12

Giresun Çanakçı ilçesindeki Çanakçı deresi üzerinde kurulmak istenen 5. HES için direnişini sürdüren yurttaşlar “emsal” niteliğinde bir hukuk zaferine imza attı. Giresun İdare Mahkemesi, bilirkişi raporuna da uyarak yaşam alanlarının tehlike altında olduğunu gerekçesiyle dava açan yöre halkını haklı buldu ve projenin iptaline karar verdi.

KAZMAZ: SUYUN DEBİSİ İNCELENMEDEN HES YAPILIYOR

Kararın çevre davaları için çok önemli olduğunun altına çizen köylülerin avukatı Remzi Kazmaz "Bu dava diğer HES projeleri için bir emsal teşkil edecektir. Çünkü bir vadi üzerinde birçok HES projesine izin veren ÇED raporlarını onaylayan bakanlığa ve yetkililere ders niteliğinde bir karar. Bu karar gelecekte de vadilerde kurulmak istenen HES’ler içinde bir örnek olacak. Çünkü bugüne kadar ‘bütüncül havza planlaması’ yapılmadan suyun debisi tekrar incelenmeden birçok HES projesi aynı dere üzerinde kurulunca o derenin ‘cansuyu’ bile kalmıyor ve dereler kuruyordu ve bölgede yaşam tehlikeye giriyor, canlılar susuzluk karşısında yok oluyordu” diye konuştu.

“TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETTİR”

Mahkemenin, bilirkişi raporuna uyarak HES projeleri için örnek bir karar oluşturduğunu belirten Kazmaz, “Artık Çanakçı rahat bir nefes almıştır. Bu olay bize iki önemli husussuda gösterdi; Türkiye bir hukuk devlettir ve biz bu hukuku korumalıyız savunmalıyız. Onurlu hakimlerimiz ve savcılarımız sayesinde böyle doğayı ve yaşamı savunan kararlara imza atabiliyoruz. İkincisi ise köylülerin birleşerek kenetlenerek kendi yaşam alanlarını doğasını suyunu vadisini birlikte savunmasıdır. Bu davayı köylülerin birliği kazandı. Biz sadece aracı olduk. Giresun Görele ve Çanakçı’da şimdi iki bayram birlikte kutlanıyor” ifadelerini kullandı.