Çatalca’daki Yalıköy Balıkçı Barınağı projesine DSİ engeli

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul Çatalca’da yapmak istediği Yalıköy Balıkçı Barınağı projesine Devlet Su İşleri’ne olumsuz görüş verdi. Barınak projesiyle bakanlık, 70 metre uzunluğunde çekek yeri, 671 metre uzunluğunda ana dalgakıran, 269 metre uzunluğunda tali dalgakıran, toplam 766 metre uzunluğunda 2, 3 ve 4 metrelik yanaşma derinliğine sahip beton yanaşma rıhtım ve balıkçı lokaliyle işletme binası yapacaktı.

474 milyon 342 bin TL değerindeki proje kapsamında taşlarla anroşman dolgu yapılacaktı. Sonrasında stabilize kaplama yapılması ve stabilize kaplama üzerine beton dökülmesi planlanlandı.

Ancak proje kapsamında bakanlık çeşitli kurumlardan görüş aldı. Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüş vermesi üzerine proje iptal edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Olumsuz görüş nedeniyle 30 Aralık 2024 tarihli Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı I. Bölge Müdürlüğüne ait proje tanıtım dosyası başvurusu iptal edilmiştir” açıklaması yaptı.