Cengiz’in Istrancalar Ormanı’ndaki projesi itirazlara karşın sona yaklaştı: Ağaç sayısı bile vermedi

AKP iktidarının gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketi Cengiz Elektrik’in Kuzey Ormanlarını etkileyecek projesinde nihai karar açıklandı. Kuzeyin bir bileşeni olan Istrancalar Ormanı’nda etkili olacak rüzgâr enerji santralı (RES) projesi, 26 Mayıs’ta Ankara’daki inceleme değerlendirme komisyonunda görüşüldü.

Görüşmelerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için nihai kararın verildiğini duyurdu. Buna göre son şekli verilen çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu, bakanlık ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünde yurttaşın görüşüne açıldı. Sürecin dolmasının ardından projeye onay çıkacağı düşünülüyor.

Cumhuriyet’in de geçen aylarda gündeme getirdiği projeyle birlikte Istrancalar Ormanı’nın Kırıklareli’nde kalan kısmına 15 rüzgâr türbini dikilecek. Şirketin Geçitağzı RES projesi 2023’te 33 türbin olarak başladı. Ancak kurum görüşleri ve halkın katılımı toplantısının ardından bu sayı 19’a indirildi. Bu kararın ardından şirketin projesine yine kurumlardan olumsuz görüş geldi. Son olarak proje şimdiki sayısı 15’e indi.

SAYFA ÇOK, BİLGİ AZ

Projenin nihai ÇED raporu 1915 sayfadan oluştu. Ancak raporun bu halinde bile hâlâ eksiklerin olduğu görüldü. Şirket onay aşamasına getirdiği projesinde keseceği ağaç sayısını bile açıklamadı. Tamamı orman arazisi olan alanda yapılacak çalışmalarda kesilecek ağacın açıklanmama sebebinde ise “Bu aşamada mümkün değil” dendi.

Şirketin alana kuracağı türbin platformları yaklaşık 8 bin 300 metrekarelik alan kaplayacak. Ayrıca türbinler arasındaki bağlantıyı sağlamak için orman içerisinde ortalama 15 bin 800 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni yol açılması planlanıyor. Yeni açılacak yollar, ekskavatör yardımıyla sıyrılarak hazırlanacak. Şirket bu proje için de 2 milyar 730 milyon TL harcanacağını belirtiyor

YURTTAŞ KARŞI ÇIKTI

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı da 2022’de yapıldı. Burada konuşan Kula köyü muhtarı, “Öncelikle projeye karşıyız. Ormanlarımıza ve yaban hayata zarar verileceğini düşünüyoruz. Ekolojik denge bozulacaktır. Proje alanının ormanlık alanlar dışında bir yerde yapılması uygun olacaktır” dedi.