Cengiz İnşaat, kamudan 18 milyar 106 milyon 457 bin 773 TL değerinde 32 ihale aldı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.11.2024 - 04:00

Aldığı kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, ekolojik kıyıma devam ediyor. Kaz Dağlarındaki madeninin kapasite artışı için yaşam savunucularının hesaplarına göre yaklaşık bir milyon ağacı kesecek olan Cengiz, Artvin Cerattepe’deki maden, Muğla Bodrum’daki Cennet Koyu’ndaki otel çalışmaları ile de gündemde.

‘CENNET’TEN VAZGEÇMEDİ

Cengiz Holding’in Bodrum’daki “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alan” ilan edilen Cennet Koyu’ndaki otel girişimleri Ekim 2022’de başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onay alan Cengiz, 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın aldı. Bölgede 186 birim inşa edilecek ve alanda 556 kişinin konaklayacağı turistik tesis yapılacak. Bunun yanında Cengiz, bakanlıktan alana dalgakıran yapmak için de onay aldı. Bu onayla da 3 bin 171 metrekarelik alanda yedi adet kıyı dolgusu inşa edilecek. Şirket, suyun içerisine beton blok koyacak. Deniz seviyesinden 50 santim aşağıya yerleştirilecek bloklarla birlikte su içi gabionlar da olacak.

Kanadalı Alamos Gold şirketi, yıllar önce Kaz Dağları’ndaki Kirazlı’da kıyıma yol açtı. 350 bin ağacın kesildiği bölgede yerli sarmaye de çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Bayramiç’te bölgedeki bakır madenini 513 hektarlık orman alanına yaymak isteyen Cengiz Holding’e ait Truva Bakır, bölgedeki ağaçların tamamını keserse bu alan Kirazlı’nın üç katına denk gelecek. Toplam 580 hektarlık proje alanının 513’ü orman alanına denk geliyor. Birinci poligon olan 257 hektarlık alanda maden işletilecek, ikinci poligon olan 52.09 hektarlık alanda temiz su göleti kurulacak. Üçüncü poligonda ise şirketin 2012’de onayını aldığı yeraltı madeni bulunuyor.

CERATTEPE’DEN ÇIKMIYOR

Cengiz’in Artvin Cerattepe’deki ısrarı da sürüyor. Yaşam savunucuları ve köylülerin yıllardır mücadele yürüttüğü madene ilişkin ilk adım 2016’da atıldı. Yıllarca bölgede çalışmalarını sürdüren Eti Bakır’ın madeni, AYM’nin “hak ihlali” kararının ardından Rize İdare Mahkemesi tarafından projeye verilen “ÇED olumlu” kararı iptaliyle birlikte sonlandı. Daha sonra bölgedeki çalışmalar durduruldu. Ancak şirket “Artvin’e zarar vermiyor” iddiasıyla yeniden başvuru yaptı. Projenin bakanlık süreci devam ediyor.

Cengiz Holding’in altında birçok şirket bulunuyor. Ancak en çok kamu ihalelerine katılan şirket ise Cengiz İnşaat. Kamudan şimdiye kadar 18 milyar 106 milyon 457 bin 773 TL değerinde 32 ihale aldı. Bunların içerisinde diğer büyük şirketler Kolin, Kalyon, İÇTAŞ ve Limak gibi holdinglerle de ortak çalışmaları bulunuyor.

SEKİZ SANTİMDEN AZ AĞAÇ SAYILMIYOR

Öte yandan Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği Kaz Dağlarındaki kıyıma ilişkin Truva Bakır açıklama yaptı. 513 hektarlık orman alanında çalışma yapmayacağını belirten şirket, 257 hektarlık alanda maden işleteceğini dile getirdi. Bunun yanında 65 köyün kullandığı suyu ilave olarak kullanacaklarını, tarımsal sezonda su alınmayacağını belirtti. Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre, 3 poligon toplamında 293 bin 768 ağaç bulunuyor. Ancak şirket, bölgede 155 bin ağacın kesileceğini belirtti. Yaşam savunucuları ise çapı sekiz santimden az olan ağaçların sayılmadığının altını çiziyor.