Çeşme'de kıyı işgali: 'Burası nadir tarım alanlarından biri, yıkım kararı görmezden geliniyor'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:18

Güncelleme: 01.05.2025 - 19:18

Çeşme’nin tarım alanlarından biri olan Ovacık Ovası’nda, Swissôtel tarafından tarım arazisi üzerine personel lojmanları inşa edildiği iddia edildi.

Çeşme Çevre Derneği, yaşanan durumu “kent suçu” olarak değerlendirerek, Swissôtel tarafından yapılan inşaata karşı bir açıklama yayımladı.

Derneğn açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çeşme’de tarım arazileri kanun boşlukları ve denetimsizlik nedeniyle hızla yok ediliyor. Ovacık Ovası, Çeşme’nin nadir kalmış tarım alanlarından biridir. Buna rağmen bu korumalı alana yüzlerce metrekarelik inşaat yapılmış, personel lojmanları dikilmiştir. Ilıca Plajı’nın ardından şimdi de Ovacık, betonlaşma tehdidi altındadır. Mahkeme kararları uygulanmamakta, yıkım kararları görmezden gelinmektedir.”