Çeşme'de kıyı işgali: 'Burası nadir tarım alanlarından biri, yıkım kararı görmezden geliniyor'

Çeşme’nin tarım alanlarından biri olan Ovacık Ovası’nda, bir otel tarafından arazi üzerine personel lojmanları inşa edildiği iddia edildi. Söz konusu duruma Çeşme Çevre Derneği tepki göstererek "Çeşme’de tarım arazileri kanun boşlukları ve denetimsizlik nedeniyle hızla yok ediliyor" dedi.

Çeşme'de kıyı işgali: 'Burası nadir tarım alanlarından biri, yıkım kararı görmezden geliniyor'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 19:18

Çeşme’nin tarım alanlarından biri olan Ovacık Ovası’nda, Swissôtel tarafından tarım arazisi üzerine personel lojmanları inşa edildiği iddia edildi. 

Çeşme Çevre Derneği, yaşanan durumu “kent suçu” olarak değerlendirerek, Swissôtel tarafından yapılan inşaata karşı bir açıklama yayımladı.

Derneğn açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Çeşme’de tarım arazileri kanun boşlukları ve denetimsizlik nedeniyle hızla yok ediliyor. Ovacık Ovası, Çeşme’nin nadir kalmış tarım alanlarından biridir. Buna rağmen bu korumalı alana yüzlerce metrekarelik inşaat yapılmış, personel lojmanları dikilmiştir. Ilıca Plajı’nın ardından şimdi de Ovacık, betonlaşma tehdidi altındadır. Mahkeme kararları uygulanmamakta, yıkım kararları görmezden gelinmektedir.”


Etiketler: #Çeşme #Otel

İlgili Haberler

Bodrum’da kıyı işgaline müdahale

Bodrum’da kıyı işgaline müdahale
Bodrum’da yurttaşların kıyı işgaline karşı yaptıkları eylemde kavga çıktı

Bodrum’da yurttaşların kıyı işgaline karşı yaptıkları eylemde kavga çıktı
Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı

Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler