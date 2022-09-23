Çevre Bakanı Murat Kurum açıkladı: 'Döngüsel ekonomiye geçilecek'

23 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Türkiye her yıl Avrupa’dan milyonlarca tonluk çöp ithal ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ciddi miktarlarda atığın ortaya çıkmasına neden olan “doğrusal ekonomi modelinin” yerine “döngüsel ekonomiye” geçileceğini söyledi.

Kurum, CHP milletvekili İlhami Özcan Aygun’un soru önergesine yanıt verdi. 2017’de yüzde 13 olan geri kazanım oranının 2021’de yüzde 27.2’ye çıktığını belirten Kurum, 2023 hedefinin de yüzde 35 olduğunu bildirdi. Kurum, ciddi miktarlarda atığın ortaya çıkmasına neden olan “doğrusal ekonomi modelinin” yerine “döngüsel ekonomiye” geçişin sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

"ERGENE 11 YILDIR KİRLİ"

Yanıtı değerlendiren Aygun, “Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden. Ancak 81 ilimizin halen iklim değişikliği eylem planlarını hazırlamadılar” dedi. Avrupa’nın çöpünün Türkiye’ye getirildiğine işaret eden Aygun, “Hedefler çok afili! Ancak erişilebilir ve iktidar tarafından ulaşılabilir değil. Ergene, 11 yıldır temizlenemedi. Kirlilik içinde akıyor. İktidar çevre dostu üretime geçileceğini söylüyor. Arıtmasız, filtresiz çalışan fabrikalar, işletmeler atıklarını nehre bırakıyor. Denetimler yetersiz” dedi.