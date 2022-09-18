Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanıtladı: 25 soruda sosyal konut projesi

18 Eylül 2022 Pazar, 15:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sosyal medya hesabından TOKİ’nin son açıklanan sosyal konut projesi ile ilgili merak edilenleri 25 soruda yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta içerisinde detaylarını açıkladığı proje kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut, 2 yıl içinde tamamlanacağı ileri sürülüyor.

Adı “İlk Evim, İlk İş Yerim” olarak belirlenen kampanyaya başvurular, Ziraat Bankası ve Halk Bankasının yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra “konut belirleme kurası” ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

Öte yandan bu hafta başvuruları başlayan projenin başvuru formunda ortaya çıkan bir detay, taksit tutarlarındaki artışlarla ilgili tartışmalara yol açmış, aylık taksitlerin her yılın ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez yeniden belirleneceği ortaya çıkmıştı. Bakanlığın paylaşımında bu konu ile ilgili herhangi bir bilgi vermemesi dikkat çekti.

25 SORUDA BAŞVURU KOŞULLARINA UYGUNLUK İÇİN MERAK EDİLENLER

İşte bakanlık tarafından açıklanan İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili sıkça sorulan soruların yanıtları:

1- Başvuru aşamasında konut tipi seçilebilecek mi?

Başvurular, konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak.

(Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecek.)

2- 50 bin – 100 bin konut projesinde kurada hak sahibi olup konut satış sözleşmesi imzalamayan vatandaşlar 250 bin konut projesine başvuru yapabilirler mi?

Bankaya dilekçeyle başvurarak hak sahipliğinin iptal edilmesini talep edip, yatırmış olduğu başvuru bedelini iade alan vatandaşlar 250 bin konut projesine başvuru yapabilir.

3- 250 bin konut projesinde hane halkından farklı kişiler iki ayrı farklı projeye başvuru yapabilir mi?

205 bin konut projesinde hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek.

Her iki eşin de başvuru yapılması durumunda başvuruların tamamı geçersiz sayılacak.

4-Hane halkındaki farklı kişiler (kişi, eşi ve velayet altındaki çocuğu hariç) (dede, 18 yaş üstü çocuk) projelere başvuru yapabilir mi?

Evet, başvurabiliyor.

5- Şehit ailesi kategorisinde yapılacak başvurularda yaş sınırı var mıdır?

Sadece bu kategoride yaş sınırı bulunmuyor.

6- Vekaletname ile başvuru yapılabilir mi?

Evet.

7- Her ilden başvuru yapılabilir mi?

Banka şubelerinden başvuru yapacak olanlar, sadece projenin bulunduğu ildeki yetkili şubelerden başvuru yapılabilir.

Ancak e-devlet üzerinde şartların taşınması şartı ile istenilen yerden başvuru yapılabilir.

8- Başvuru şartları geçerliliğinde hangi tarih esas alınacak?

Gelir, konut olmama, ikametgah, yaş şartlarını başvuru tarihinde taşıması gerekiyor.

Daha sonraki değişiklikler dikkate alınmayacağı açıklandı.

9-Adına kayıtlı “yapı kullanım belgesi” olan vatandaşlar projelere başvuru yapabilirler mi?

Konut başvurusunda bulunan kişilerin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması, daha önce Toplu Konut İdaresince satılmış bir gayrimenkule sahip olmamış ve daha önce Toplu Konut İdaresinden kredi almamış olması şartı aranıyor.

Yapı kullanım belgesi başvuru şartları arasında yer almıyor.

10-Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar başvuru yapabilir mi?

Konutunu iade/fesih edenler ve işyeri alanlar da başvuru yapabilecek.

11- E-devletten başvuru yapılabilir mi?

Evet. Ancak E-devlet başvurularında başvuru yapabilmek için aktif bir başvurusunun olmaması gerekiyor.

Ancak sistemden veya kişini bilgilerinin eksikliğinden dolayı e-devlet başvuru yapılamadığında, bankadan başvurusu yapmalıdır.

12- Hisseli tapu sahibi olanlar başvuru yapabilir mi?

Bağımsız ve tam hissesi olmadığı sürece başvuru yapılabilir.

13- Engelli ve kısıtlı kişilerin başvurusu nasıl olacaktır?

Başvuru şartlarında engelli kategorisinden başvuru yapılabilmesi için en az yüzde 40 engelli olunması gerekiyor.

18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecek.

18 yaşından büyük kısıtlı olan engelliler vasi/velileri aracılığı ile başvuru yapacaklar.

Bu konuda vasilik kararında hüküm bulunmalı (borçlandırma işlemlerine, konut alım işlemlerine yönelik) veya vasilik makamı olan mahkemeden uygunluk yazısı getirilmesi gerekiyor.

Başvuru belgeleri ne zaman alınacak?

14 Eylül – 31 Ekim 2022 tarihlerinde başvuru yapılacak. E-Devlet Başvuruları 28 Ekim 2022 tarihinde sona erecek.

Başvuru belgeleri; E-devletten başvuru yapanlar için, yapılan kura sonucunda hak sahibi kabul edilen kişilerden sözleşme aşamasında temin edilecektir. Banka aracılığı ile başvuru yapanlar kategorisine göre; engelli/emekli/genç/diğer durumu kanıtlayan belge ile ikamet/nüfus/gelir/yaş şartlarının belgelenmesi istenecek.

14- Başvuru bedel iadeleri ne zaman ve nasıl yapılacaktır?

“Başvuru dönemi içinde” başvuru bedelini alarak başvurusunu iptal edebilir. Daha sonra asil hak sahibi olmayanların başvuru bedelleri kuradan sonra 5 işgünü içinde iade edilecek.

Başvurusu iptal edilenler de kurayı beklemeden başvuru bedelini iade alabilecekler.

15- Aylık hane geliri nasıl hesaplanmalıdır?

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16 bin TL (İstanbul İli için 18 bin TL) olması gerekiyor.

(Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) Maaşında icra kesintisi olanların icra kesintisinden önceki geliri dikkate alınacak.

16- Çiftçi veya ticari faaliyeti olan kişilerin başvurularda belirtilen azami gelirleri nasıl tespit edilecektir?

Ticari faaliyeti olanlarda son yıl vergi levhasında görünen yıllık net karın 12'ye bölünmesi sonucundaki değer ile gelir tespit edilecek. Zirai faaliyeti olanlarda ise (bilanço ve işletme esasına göre defter tutanlar hariç) beyan ettikleri gelirleri esas alınacak.

17- Geliri olmayanlar bu projelere başvurabilir mi?

TOKİ tarafından söz konusu projelere başvuru için asgari gelir düzeyi belirlenmedi.

18- Sözleşme ne zaman imzalanacak, inşaat ne zaman başlayacaktır?

İdarece inşa edilecek konut projelerinde; imar planlama, projelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanması ve ihale sürecini müteakip, konutların satış fiyatları belirleme işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzalama işlemleri başlatılacak.

19- Konutu devir edebilir miyiz?

2+1 ve 3+1 konutlarda alıcının devir hakkı bulunmuyor.

20- Başvuru sürecinde, yapılan başvuru farklı proje ile değiştirilebilir mi?

250 bin konut projesinde herhangi bir projeye başvuru yaptıktan sonra, başka bir projeye başvuru yapılmak istenmesi durumunda, ilk başvuru yapılan projedeki başvurunun bankada iptal edilmesinden sonra ikinci bir projeye başvuru yapılabilir.

21- Peşinat oranını fazla ödeme veya tamamen kapatılabilir mi? Vade de kısaltma olabilecek mi?

Peşinat oranını fazla ödeme imkanı bulunmakta olup, tamamen de kapatılabilir. Vadede kısaltma imkânı bulunmuyor.

22- Vatandaşın konutunu iade etmek istemesi halinde süreç ne şekilde ilerleyecek?

İade etme hakkı bulunmakta olup, banka nezdinde imzalanan satış sözleşmesi hükümleri uyarınca işlem yapılacak.

23- 250 bin konut projesinde asil hak sahibi olup çıkan konutu istemeyenler için başvuru bedel iade süresi nedir?

İlgili projedeki sözleşme imzalama süresinin bitimini müteakiben başvuru iade işlemleri yapılacak

24- Konut değiştirme (becayiş) imkanı var mı?

Sözleşme imzalama aşamasında var.

25- “Engelli çocuk yardımı” hane halkı gelirine ilave edilecek mi?

Evet dahil ediliyor.