Çevre kirliliği ve kuraklık tüm gezegeni etkisi altına aldı, ortaya çıkan tablo korkutuyor

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 04:00

İklim değişikliğinin önüne geçmek için aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 195 ülke Paris İklim Anlaşması’nı imzaladı.

İmza atan ülkeler iklim politikası konusunda değişikliklere giderken atılan adımların iklim krizini engelleme noktasında yeterli olmadığı görüşü öne çıkıyor.

İklim değişikliği politikalarını değiştiren ve daha çevreci bir tutum göstermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya’nın doğalgaz sevkıyatını durdurmasıyla kömüre dönmek zorunda kaldı. Fosil yakıt kullanımını düşürmeyi hedefleyen ülkelerde bir senede kömür tüketimi 29 milyon ton artarak 478 milyon ton oldu.

Birkaç sene içerisinde kömür santrallarını kapatmayı hedefleyen ülkeler, bunu erteleme kararı aldı. Başta Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya olmak üzere birçok ülke kömür üretimi ve kullanımını artırdı. Emisyonların azaltılması ve fosil yakıttan uzaklaşılması konuşulurken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye 2021’de 116.7 milyon ton kömür kullandı.

YURTTAŞIN ÇABASI

Türkiye’nin dört bir yanındaki yurttaşlar, ağaçlarını ve meralarını korumak için çaba sarf etmeye devam etti. Bazılarında kazanım elde edilirken bazıları ise ranta kurban gitti. İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun imara açılmak istenmesine ve millet bahçesi projesine karşı açılan davalar kazanıldı. Ancak Rize İkizdere ve Muğla İkizköy’de Cengiz Holding ve Limak Holding’in yeşil katliamı devam ediyor.

ELEKTRİKLİ ARACA TEŞVİK

AB ülkeleri fosil yakıtlardan uzaklaşmak için elektrikli araçlara teşvikler sunmaya başladı. Bazı ülkelerde bu araçlar 10 yıl boyunca yıllık plaka vergisinden muaf tutarken bazı ülkeler ise teşvik primleri veriyor. Öte yandan AB 2035’te benzinli ve dizel otomobil satışının yasaklanacağını açıkladı.

Bu teşvikler yapılırken Türkiye’de elektrikli araçlardan alınan ÖTV oranı 2021’de arttı. Geçen yaz alınan karara göre ÖTV oranlarının mayıs ayında düşmesi bekleniyor.

ÖZEL JET KULLANIMI ARTTI

Avrupa genelinde özel uçuşlar 2020’ye göre yüzde 30 artış göstererek 179 bine ulaştı. İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı (BEIS) verilerine göre, yaklaşık 2 saat 45 dakikalık bir uçuş 2.52 kilogram karbondioksit salımına sebep oluyorken, özel jetler ise 7.1 ton karbondioksit salımı yapıyor. Buna karşın, iklim temalı etkinliklerde buluşan ve çevresel duyarlılık konusunda konuşan devlet yöneticilerinin kullandıkları özel jetler ve lüks arabalar her zaman eleştirildi.

YEŞİL ALANLAR İMARA ORMANLAR MADENE

İklim değişikliği ve kuraklık dünyayı geri dönülmesi olanaksız bir noktaya götürüyor. AKP’nin 20 yıllık iktidarı boyunca önemsemediği konulardan biri de iklim değişikliği ve kuraklık oldu. Türkiye her ne kadar Paris İklim Anlaşması’nın bir parçası olsa da mutlak emisyonları azaltmak için adım atmadı. Ormanlık alanlar ve tarım arazileri, imara, madene açıldı. İlkel tarım ve suyun düzgün yönetilememesi yüzünden göller kurudu. Denizler müsilaja boğuldu, HES’ler dereleri kuruttu.