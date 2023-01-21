Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, iklim değişikliğine dikkat çekip afetler için uyardı: Yangınlar artabilir

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 03:41

Kadıoğlu, “Kuraklığın ulaştığı seviye yazın yaşanacak orman yangınlarının sayısını belirler. Birkaç sene önce orman yangınları yaşandığında da kış kurak geçmişti” dedi. Orman yangınlarının ortalamanın üzerine çıkacağını söyleyen Kadıoğlu, “Türkiye’de her şey ortalama düzeye sabitleniyor. Risk yönetimine bakmak gibi bir şey bizim literatürümüzde yok. Ekipman ihalelerini buna göre yapmaları gerekiyor çünkü yangınlar ortalamanın üzerine çıkacak” diye konuştu.

‘TÜBİTAK REDDETTİ’

Daha önce hazırlıksız yakalanıldığını hatırlatan Kadıoğlu, “2021’de orman yangınlarına müdahalede her şey yetersizdi. Bu sene de öyle olmaması için erkenden risk analizleri yapılmalı. Türkiye’de uzun vadeli tahminler oturmuş değil. Daha çok ‘Olsun ona göre hareket ederiz’ mantığında işliyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) sunduğu bir projeden de bahseden Kadıoğlu, “Uzun vadeli yangın ve risk analizini İspanya ve Portekiz gibi ülkeler yapıyor. Bunun gibi bir projeyi daha önce sunduk. Ancak yönetim bunu anlamadı ve reddetti. Halbuki bizim de uzun vadeli risk analizi yapmamız gerekiyor” dedi.

ORMANLARIMIZ YOK OLDU

Yetersiz ekipman ve eleman eksikliğinden 2021’de yaşanan orman yangınlarıyla birçok yeşil alan ve orman yok oldu. Türkiye Ormancılar Derneği’nin verilerine göre, 2021 yılında çıkan 2 bin 793 yangında 139 bin 503 hektar orman alanını etkilendi. Bu sayı, 195 bin 304 futbol sahası büyüklüğüne eşit. Buna karşın, yaşananlardan ders çıkarılmadığı için geçen yaz da meydana gelen yangınlar birçok yerde hasara yol açtı.