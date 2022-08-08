Çevre örgütleri ve yurttaşlar, Kazdağları’nda hukuk mücadelesini sürdürüyor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Arıklı köyü yakınlarında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nce (MTA) başlatılan uranyum toryum arama sondajlarına karşı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Nusratlı Köyü Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği, Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği ve 40 yurttaş üç ayrı dava açtı.

İlk dava “Arama Ruhsatı İptali” için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na karşı açıldı. 2017’de verilen ve 3 bin 444 hektar alana sahip beş yıllık arama ruhsatının iptal edilmesi istendi. İkinci dava ise aynı gerekçelerle sondaj için “ÇED Kapsam Dışı” kararı veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı bu kararın iptali talebiyle açıldı. Üçüncü dava da arama için ormanlık alanı tahsis eden Tarım ve Orman Bakanlığı’na açıldı. Bakanlığın İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı’nca 23 Şubat’ta verilen 4 bin 689.42 metrekare alanla ilgili “Maden Arama ve Altyapı Tesisi Kesin Yeni İzni”nin iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.