Çevreciler Sinpaş GYO inşaat sahasını görüntüledi: 'Yettin gari Sinpaş'

21 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Kızılbük Koyu’nda başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya satılan otel-devremülk projesine ilişkin mahkeme, Muğla Valiligi tarafından verilen “ÇED raporu gerekli değildir” kararını 10 ay sonra iptal edilmişti. İptal karar sonrası Marmaris Belediyesi inşaatı mühürledi. Ancak günlerce orada nöbet tutan Marmaris Kent Konseyi üyeleri ise inşaatın devam ettiğini görüntüledi ve sosyal medyada paylaştı.

Valilik, polis ve belediyeyi göreve davet eden doğa koruyucularından bazıları “konut dokunulmazlığı”nı ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez gözaltına alındı. Yargı kararına karşın inşaatın devam etmesi karşısında pes etmeyen çevreciler, önceki gün yine çalışmaları görüntüledi. Marmaris Belediyesi ise “Ekiplerimiz orada, herhangi bir çalışma yok” açıklaması yaptı. Ancak paylaşılan videolarda net olarak işçilerin çalıştığı gözlendi.

‘SORUMLULARIN UTANCI’

Marmaris Kent Konseyi üyeleri yaşananlar sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, “Mücadelemizin her aşamasında bilgi ve belge olmadan hiçbir paylaşım yapmadık. Farklı noktalardan elde ettiğimiz inşaat faaliyeti görüntüleriyle, duygusal yakınlık içerisindeki belediye ile firmanın yanıltıcı beyanlarda bulunmayı alışkanlık haline getirdiğini bir kez daha görmüş olduk. İnşaat mühürleme işlemi şu ana kadar durmamıştır. Bu gerçeğe karşın ne belediye ne de kolluk kuvvetleri bir tek tutanak tutmamıştı. Bir kentin ‘mahkeme kararı uygulansın’ çığlığını kısmaya çalışmak, elde ettiği bilgi ve belgeleri yeniden sunmaya zorlamak ve gereğini yapmamak olsa olsa tüm sorumluların utancıdır” diyerek hukuksuzluğun önüne geçilmesi istendi.

Muğla Çevre Platformu, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına rağmen bölgede inşaat çalışmasını sürdüren Sinpaş GYO ile yasak ihlalini göz ardı eden bakanlık, valilik ve güvenlik mensupları hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘YETTİN GARİ SİNPAŞ’

Marmaris Kent Konseyi, çevrecileri, 22 Ağustos Pazar günü Marmaris’e çağırdı. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Direnişimizi büyütmek için yaşam savunucularını Marmaris’e çağırıyoruz.Yettin gari Sinpaş” dendi.