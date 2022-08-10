Muğla'daki Sinpaş GYO'ya ait proje durduruldu
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Sinpaş GYO tarafından yürütülen inşaat, mahkeme kararı sonrası belediye ekiplerince mühürlendi.
Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkisinde milli park içerisinde 205 odalı otel ve 1407 odalı devremülk konut inşaatı, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin “ÇED raporu gereklidir” kararı sonrası, Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından mühürlendi. Yapılan ilk incelemede, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin Sinpaş’ın araçlarının alana daha rahat girmesi için kapı anahtarlarını verdiği ortaya çıktı.
"HESAP VERİLMELİ"
Yaşananları skandal olarak nitelendiren Marmaris Kent Konseyi Çevreden Sorumlu Yürütme Kurulu Üyesi ve MUÇEP Marmaris eş sözcüsü Halime Şaman, “Milli Park’ın anahtarı nasıl bir şirkete verilebilir. Buraya bizim girmemize dahi izin verilmezken doğayı hukuksuz olarak katleden şirkete milli parkın anahtarı teslim ediliyor. Bunun sorumluları hesap vermeli” diye konuştu.
İnşaatın devam etmemesi için doğa nöbetine başlayan Marmaris Kent Konseyi aktivistleri ve çevreciler, yolu kapattıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Yurttaşlar üç saat karakolda ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
"DURDURDUK"
Mahkeme kararı sonrası belediye ekiplerinin mühründen sonra Sinpaş GYO’dan açıklama geldi. Şirket, Danıştay’ın nihai kararına kadar inşaatın durdurulduğunu açıkladı.
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