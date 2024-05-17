Çevrecilerden büyük tepki

İliç’te henüz 5 işçinin cansız bedenine ulaşılamamışken Ankara’da düzenlenen “Sorumlu Altın Madenciliği” konferansı çevrecilerden büyük tepki topladı. İklim Adaleti Koalisyonu Üyesi Aslı Kahraman, “Bu coğrafyanın kaderi bu rant ortağı anlayışa, vahşi altın madenciliğine terk edilemez!” dedi.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:45
Çevrecilerden büyük tepki
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Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasının ardından 5 işçinin cansız bedeni hâlâ toprağın altında. Buna karşın dün Ankara’da Altın Madencileri Derneği ve Dünya Altın Konseyi ortaklığında “Sorumlu Altın Madenciliği” konferansı düzenlendi. Konferans çevrecileri ayağa kaldırdı. İklim Adaleti Koalisyonu, etkinliğin gerçekleştirildiği otelin önünde eylem yaptı. Konuşmayı koalisyon adına İklim Adaleti Koalisyonu üyesi Aslı Kahraman yaptı. Kahraman, Türkiye’nin her yanında madenciliğin doğayı ve yurttaşları zehirlediğini söyleyerek “Erzincan İliç’te yaşanan katliam ülkenin başına gelmiş en büyük ekokırım suçudur. Kanada merkezli SSR Mining ve siyasi iktidara yakın Çalık grubuna ait Anagold’a karşı yıllardır açılan davalara, suç duyurularına, uyarılara rağmen devletin hiçbir önlem almaması, denetim yapmaması sonucu göz göre göre bu facia yaşanmıştır” dedi. 

'KİMSE SORUMLULUK ALMADI'

İliç’te yaşanan facianın ardından yetkili olan kimsenin sorumluluk almadığına işaret eden Kahraman, dün düzenlenen konferansa ilişkin “Yaşanılan felaketlerde altın madencilerinin herhangi bir sorumluluk almadığı gerçeği ortadayken belli ki kendini aklama çabası içinde madenciler(!).. ‘Sürdürülebilir Madencilik’ yalanına inanmamızı bekliyorlar” ifadelerini kullandı. Siyanür liçli altın madenciliğinin Avrupa’da yasaklandğını vurgulayan Kahraman, “Siyanür liçli altın madenciliğine ülkemizi mecbur edenler, madenciler için her türlü yasal zemini hazırlıyor. Sadece altın piyasasındaki değer yükselişlerini umursayan, doğayı kullanılabilir bir meta olarak gören ülkelerle rant ortaklığı yapıyor. Bu coğrafyanın kaderi bu rant ortağı anlayışa, vahşi altın madenciliğine terk edilemez” diye konuştu. 

'YERALTI ZENGİNLİKLERİNİ YAĞMALIYORLAR'

TKP Ankara İl Örgütü de yapılan konferansı otel önünde protesto etti. Konuşmayı TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan yaptı. Toplantıya ilişkin konuşan Arikan, “Onların ‘Sorumlu Altın Madenciliği’ anlayışı ülkenin yeraltı zenginliklerini yağmalamak ve çok uluslu şirketlere peşkeş çekmek, doğayı, insan hayatını hiçe saymakla, işçileri ölüme göndermek. Bugün gözlerimizin içine baka bana bunu nasıl daha incelikli yapacaklarını konuşacaklar” dedi. İliç’te yaşamını yitiren madencilerin isimlerini sayan Arikan, “Üstelik toplantının ev sahibi olan dernek, Erzincan'daki işçi cinayetinin yaşandığı madeni işleten Anagold'un da üyesi olduğu bir dernek. Her zaman ensenizde olacağız. Mutlaka bu asalak patron düzeninden hesap soracağız” ifadelerini kullandı.


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