Çevreye siyanür yayılmıştı: Altın madenine suç duyurusu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeni'ni işleten şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.
TMMOB, Erzincan İliç’te çevreye siyanür yayılmasına neden olan Anagold firması hakkında suç duyurusunda bulundu.
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ yöneticileri, maden sahasını denetimle görevli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri, projeye ilişkin ÇED olumlu kararı, izin, ruhsat veren kurumlar ile yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunan TMMOB, İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturmanın yapılıp sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Suç duyurusunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan Valiliği ve Maden şirketi tarafından yapılan açıklamaların yetersizliği, yaşanan çevre felaketinin boyutlarının gerçek anlamda gösterilmediği, bakanlık tarafından şirket hakkında uygulanan idari para cezasının yeterli olmayıp gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtildi.
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