Siyanür sızıntısıyla gündeme gelen İliç’teki maden için ‘genişletme’ başvurusu

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

Erzincan İliç’te, geçen günlerde siyanür sızıntısıyla gündeme gelen altın madeni bu kez kapasite artışı istemiyle gündemde. Türkiye’nin ikinci en büyük altın madeni sahası olan İliç’teki Çöpler Altın Madeni alanı üç kat daha genişletilmek isteniyor. İliç Doğa ve Çevre Platformu’nun ise doğaya onarılmaz zararlar veren madenin tamamen kapatılması ve kapasite artırım izninin iptal edilmesi için mücadelesi sürüyor. İliç Doğa ve Çevre Platformu’ndan yapılan açıklamada, “66 milyon ton siyanürü buharlaştırarak atmosfere verecek olan kapasite artışını istemiyoruz” denildi.

"FELAKETE DÖNÜŞÜR"

Açıklamada şöyle denildi: “Doğamızı ve yaşamımızı yok sayan ÇED olumlu kararının iptal edilmesini istiyoruz. Eğer söz konusu kapasite artışı gerçekleşirse, sülfürik asit kullanımının yıllık 9 bin tondan 122 bin tona, siyanür kullanımının ise yıllık 7 bin tondan 11 bin tona çıkarılacak. Erzincan, birinci dereceden deprem bölgesi iken bu çaplı bir kapasite artışı olası depremi büyük bir felakete dönüştürmek demektir.”

ÇED’İN İPTALİ İÇİN İSTENİYOR

Erzincan, İliç’te 2010 yılından beri Kanadalı Anagold Şirketi tarafından yürütülen altın madenciliği faaliyetleri bölgeyi yaşanmaz hale getirdi. Çöpler Altın Maden sahası, Kazdağları’ndaki 350 bin ağacın katledildiği altın maden sahasının üç katı büyüklüğünde. 1 milyon 746 bin 52 hektarlık alanı kaplayan maden, Ekim 2021’de onaylanan ÇED raporu ile ikinci kez kapasite artırımı izni aldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin “ÇED olumlu” kararının iptali davasının 13 Nisan 2022’de keşif ve bilirkişi incelemesi oldu. Ancak bilirkişi raporu henüz açıklanmadı.