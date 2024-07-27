CHP’li Adem: AKP için çevrenin önemi yok

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Enerjide acele kamulaştırma kararları dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklanan cumhurbaşkanı kararlarına göre, Konya’da kurulacak Mavi Hidroelektrik Santralı (HES) Yardımcı Kaynak Güneş Enerji Santralı (GES) elektrik üretim tesisi için gereken bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak. Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde bulunan 4. Grup linyit madeni işletme ruhsatlı sahada üretime devam edilebilmesi için gerekli bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Çevreye hiçbir değer verilmeden her yer gasp ediliyor. Burada şirketler kollanıyor ama vatandaşın mülkü olan yerler kamulaştırılıyor. Bir kişinin karar vereceği işler değil bunlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da görüşü alınarak yapılması gerekir. Ama maalesef buna ihtiyaç duyulmadan alelacele karar alınıyor. Çevrenin hiçbir önemi yok merkezi hükümet için” dedi.