CHP'li Alpay Antmen: AKP, Akkuyu'yu tamamen Rusların kontrolüne verdi

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

Şirkettin açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: Akkuyu Nükleer tarafından Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş, Türkiye’de tüzel kişiliği olan TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi (TSM) ile sözleşme imzalanmıştır. Mevcut alt sözleşmeler kapsamında devam eden tüm işler, Ekim 2019’dan bu yana NGS inşaat projesinde yer alan ve yüksek teknoloji projelerini hayata geçirme deneyimine sahip olan TSM’ye devredilecektir. Bu sözleşmelerle şantiyede işin devamlılığının ve kalitesinin sağlanmasının yanı sıra Akkuyu NGS için taahhüt edilen inşaat tarihlerine uyulması, işçilerin çalışma koşulları açısından haklarının korunması ve tüm taşeronların çalışanlarına maaşlarının zamanında ödenmesi de sağlanacaktır.

Açıklamada, ayrıca sahadaki tüm çalışmaların bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak yapıldığı vurgulandı.

(İnşaata gelen işçilerin giriş kartlarını turnike okumadı.)



CHP’Lİ ANTMEN’DEN ASKERİ ÜS SUÇLAMASI

Açıklamada, işçilerin haklarının korunacağı söylensede çalışmak için inşaata gelen işçiler içeriye giremedi. Bu durum tutulan tutanaklarla resmi olarak kayda geçti. Feshedilen şirkette yaklaşık 20 binden fazla Türk işçinin akıbeti hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

Konuya tepki göstren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de sosyal medyadan bir video paylaştı. Videoda şu not yer aldı: Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde işe gelen Türk işçilerin giriş kartları iptal edildi. Akkuyu Türklere yasak! Bilmeyenler için anlatayım: AKP, Akkuyu’yu tamamen Rusların kontrolüne verdi. İçeride artık ne olduğunu iktidar bilmiyor. Ruslar orayı adeta askeri üs yaptı.