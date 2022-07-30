Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited Şirketi ile sözleşme imzalandı

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:09

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS sahasındaki çalışmaların dört güç ünitesinin tümünde hızla devam ettiği ifade edildi. Önümüzdeki süreçte, 1’inci ünitede türbin binası ekipmanının kurulumu ve devreye alınması için hazırlıkların yapılacağı kaydedilen açıklamada, 2, 3 ve 4’üncü ünitelerdeki inşaat ve kurulum operasyonlarında kalitenin sağlanması ve işlerin taahhüt edilen tarihlere uygun gerçekleştirilebilmesi için yoğun bir tempo ile çalışılacağı belirtilirken, projede yer alan şirketlerin de bu inşaat çalışmalarına özgü yeterliliklere sahip olması gerektiği vurgulandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, konuya ilişkin olarak daha önce yaptığı açıklamada, projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türk vatandaşlarının sayısının artmaya devam edeceğine dikkat çekerek, şunları ifade etmişti:

“Akkuyu NGS projesi katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri ve özellikleri dikkate alınarak yapılmıştır. 4’üncü ünitenin inşasına başlanmasıyla aktif bir aşamaya girilmiştir. Artık sahadaki dört güç ünitesi de aynı anda inşa edilmektedir. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaya devam etmektedir. Yerelleştirme hedefinin 6,5 milyar dolar civarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3,2 milyar dolar tutarında sipariş verilmiş durumdadır.

Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir. Bugün sahada istihdam edilenlerin yüzde 80’inden fazlasını Türk vatandaşları oluşturmaktadır ve bu sayı artmaya devam edecektir. Tüm inşaat ekibine sıkı ve titiz çalışmaları için minnettarız. Tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye devam ediyoruz ve projedeki tüm katılımcıların da bu şekilde çalışmaya devam edeceğine güveniyoruz.”

'NDK'NİN DENETİMİ ALTINDA'

Sahadaki tüm çalışmalar, bağımsız yapı denetim kuruluşlarının ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun (NDK) sürekli denetimi altında, planlanan takvime uygun olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Son olarak 21 Temmuz 2022'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Likhachev’in katılımıyla Akkuyu NGS'nin 4’üncü ünitesinin temel atma törenini gerçekleştirilmişti.

İÇTAŞ: AKKUYU'DA TÜRK ŞİRKETLERİN VARLIĞI AZALTILMAK İSTENİYOR

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin IC İçtaş ile sözleşmesini feshetmesi gündemdeki yerini korurken IC İçtaş açıklama yaptı.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin 26 Temmuz 2022 tarihinde T2-IC Ortak Girişim Şirketi’ne fesih girişiminde bulunduğu ifade edilen açıklamada "Söz konusu fesih girişimindeki esas amacın, Proje’nin yönetimindeki Türk şirketlerinin varlığını azaltmak ve taşeron seviyesine indirgemek olduğu açıktır" denildi.

BLOOMBERG: RUSYA, AKKUYU İÇİN 15 MİLYAR DOLAR GÖNDERİYOR

Dün Bloomberg'e konuşan yetkililer, Rusya'nın Akkuyu nükleer santrali yatırımı için Türkiye'ye üç haftada 15 milyar dolar göndereceğini söylemişti.

Rosatom, gelen paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacak, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye’de tutacak.

Bloomberg’den Fırat Kozok’un üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom), halihazırda yapılacak ödemeler ve önümüzdeki iki yılda yapılacak harcamalar için yaklaşık 15 milyar dolarlık tutarı geçen haftadan beri parçalar halinde Türkiye'ye aktarıyor.

CHP TEPKİLİ: "1 HAFTA İÇİNDE NE OLDU?"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, Mersin Akkuyu mevkiinde yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde Rus şirketi Rosatom’un, Rus ve Türk ortaklığıyla kurulan Titan-2 IC İçtaş A.Ş.'nin sözleşmeye aykırı davranması ve iş güvenliği sağlamaması nedeniyle inşaat sürecine ilişkin sözleşmeyi feshetmek istemesiyle ilgili açıklama yaptı.

Başarır, “1 hafta içinde ne oldu da sözleşme fesih durumuna geldi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in açıklama yapması elzemdir. Devletin gözetim ve denetim yükümlülüğü olmasına rağmen İCTAŞ’ın haksız fesihe gerekçe gösterdiği iddiasının kaynağı nedir? Siyasi iktidar bu iddiaları araştıracak mıdır?” dedi.

"AKKUYU TÜRKLERE YASAK!"

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Alpay ANTMEN de Akkuyu'da yaşananlara tepki gösterdi. Antmen bugün öğle saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türk işçilerin içeri alınmadığını kanıtlayan bir video paylaştı. Antmen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nde işe gelen Türk işçilerin giriş kartları iptal edildi.

Akkuyu Türklere yasak! Bilmeyenler için anlatayım:

- AKP, Akkuyu'yu tamamen Rusların kontrolüne verdi.

- İçeride artık ne olduğunu iktidar bilmiyor.

Ruslar orayı adeta askeri üs yaptı.

