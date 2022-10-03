CHP'li Tanal’dan Bakanlığa “Van’daki yaban keçisi katliamı ihalesini iptal edin” başvurusu

03 Ekim 2022 Pazartesi, 14:02

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Tarım ve Orman Bakanlığı’na dilekçeyle başvurarak, Bakanlığın taşra teşkilatındaki 14. Bölge Müdürlüğü Van İl Şube Müdürlüğü’nün Gürpınar ilçesinde Pagan bölgesinde koruma altındaki yaban keçisinin avlanmasına ilişkin açtığı ihalenin iptalini talep etti.

Tanal dilekçesinde, 5 Ekim 2022 tarihinde ‘av turizmi’ adı altında 30 bin TL açılış belediyle bir yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihale düzenleneceğini hatırlatırken, söz konusu ihalenin kanunlara, anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun altını çizdi.

DEVLET ELİYLE AVLATMA KABUL EDİLEMEZ

Hayvanların devlet ihalesi ile avlattırılmasının kabul edilemez olduğunu dilekçesinde vurgulayan Tanal, yaban keçisinin dünyada ve ülkemizde nesli tehlike altındaki türler arasında olduğunu, Dünya Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) yayınladığı Dünya Kırmızı Listesi’nde vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türler “VU” kategorisinde yer aldığını anımsattı.

İHALE KANUNU’NDA ‘HAYVANLARIN AVLATMASI’ YOK

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun Kapsam başlıklı 1. maddesinde “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür” denildiğini belirten Tanal, dilekçesinde “Hayvanların avlattırılması; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinden olmadığı aşikardır. Dolayısıyla Kanun kapsamında belirtilmeyen bir durumun, iş bu Kanun uyarınca ihale edilmesi, hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir” değerlendirmesini yaptı.

YAŞAMA HAKKI SADECE İNSANLAR İÇİN DEĞİL

Dilekçesinde, Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi ile de düzenlenen hayvanların yaşam hakkının, şikayet konusu ihale işlemi ile açıkça yok sayıldığını kaydeden Tanal, “Kaldı ki; hukuki mevzuat ile düzenlenen yaşama hakkının, dar yorumlanarak sadece insanlar bakımından geçerli olduğu savunması, kabul edilemezdir. Yaşam hakkı her canlı için uygulanmalıdır” ifadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA’DAKİ CEYLAN AVI İHALESİNİ HATIRLATTI

2020 yılındaki şikâyeti üzerine Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi’nin, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa Şube Müdürlüğü’nün ‘av turizmi’ adı altında kentteki 9 ceylanın vurulması için düzenlediği ihaleyi, hukuka, ilgili mevzuat hükümlerine, kamu yararına, bilimsel verilere ve hizmet gereklerine uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiğini, İdare Mahkemesinin bu kararının Danıştay tarafından onaylandığını dilekçesinde aktaran Tanal, “Şanlıurfa 2. İdare Mahkemesi 2020/892 E. 2020/876 K. sayılı kararı, Bakanlığınız tarafından temyiz edilmiştir. Danıştay 13. Dairesi, 2020/3825 E. 2021/469 K. sayılı ilamı ile açmış olduğum davada haklılığım temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği gerekçesi ile onama kararı verilmiştir. Görüldüğü üzere hayvanların yaşam hakkının yok sayılması, insanların eğlencesi, hobisi yahut etkinliği olarak hayvan haklarının hiçe sayılarak devlet eliyle avlattırılması Anayasaya, uluslararası sözleşmelere, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır” bilgisini verdi.

YABAN KEÇİSİ İHALESİ İPTAL EDİLSİN

Tanal, dilekçede Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan talebini şöyle tekrarladı:

"Bakanlığınız tarafından kanunlarımıza, Anayasamıza ve uluslararası sözleşmelere aykırı olarak gerçekleştirilecek olan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 11.30’da Açık Teklif Usulü ile 14.Bölge Müdürlüğü Van İl Şube Müdürlüğü'nce Cepkenli G.A.'nda 1(Bir) Adet Yaban Keçisi Kotasının av turizmi kapsamında avlattırılacak yabancı avcı kotalarının satış işinin ihalesinin iptal edilmesine ilişkin gereğinin yapılmasını talep ederim.”