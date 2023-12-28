'Çöp tesisi doğayı zehirliyor' iddiası

Yayınlanma: 28.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.12.2023 - 03:00

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada “Tesisin dereyi kirlettiği gerekçesiyle dört kez ceza alan OBB yönetimine bir de Ordu İdare Mahkemesi’nden kötü haber geldi. Yaşanan olumsuzlukların sorumlusu AKP’den seçilen OBB Başkanı Hilmi Güler ve yönetimidir” dendi.

‘KARAR UYGULANMALI’

Tesisin inşa edildiği Çaybaşı’nda yaşayan yurttaşlar adına dava açan avukat Emrah Duman, “OBB derhal mahkeme kararını uygulamalıdır. Kararda verilen cezalar ve uyarılar net olarak ortaya konmuş. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mahkemede yaptığı savunma gösteriyor ki OBB uyarıların hiçbirini dikkate almamış. Kararla yetinmiyoruz. Gerekli incelemelerin yapılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne dilekçelerimizi verdik. Bu tesis yaşamı tehdit ediyor” dedi.



