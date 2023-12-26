Çöp kamyonu şarampole yuvarlandı... Kazada 2 işçi yaralandı!

Yığılca'da çöp kamyonunun şarampole devrildiği kazada yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:01
Çöp kamyonu şarampole yuvarlandı... Kazada 2 işçi yaralandı!
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Köseler köyünde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; köy içerisinde çöp toplayan İl Özel İdaresi'ne ait Ahmet Çiçekçi'nin kullandığı 81 FJ 943 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün geri manevrası sırasında şarampole devrildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Kazada, çöp kamyonundaki sürücü Çiçekçi ile temizlik görevlisi Ertuğrul Yılgın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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