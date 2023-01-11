Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övündüğü Antalya'nın baraj yatırımları durdu

Yayınlanma: 11.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 04:00

Antalya’nın Kumluca ve Finike ilçelerinde 2013’ten bugüne kadar 12 baraj ve taşkın koruma göleti/tesisi planlandı. Bunların 8’inin ihalesi iptal edildi, üçü yarım kaldı, birisine ise hiç başlanamadı.

Geçen hafta Antalya’ya gelerek birçok tesisin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Devam ediyor” dediği barajların çoğunun 2013’ten beri bitirilemediğini hatırlatan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Aralarında daha tek bir çivi çakılmamış projeler var. Her yıl sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçemiz, hâlâ 2016’da ihalesi yapılan taşkın koruma tesisinin bitirilmesini bekliyor. Yarım kalan proje için yeniden ihaleye çıkılacak. AKP iktidarı sayesinde Antalya ölü yatırımlar cenneti oldu” diye konuştu.

HER İLÇEDE YARIM KALMIŞ PROJE

Sadece sulama barajlarının yarım kalmadığını dile getiren CHP’li Budak, “Aynı zamanda sel felaketlerini engelleyecek taşkın yatırımları da bir türlü hayata geçirilemiyor. Her yıl sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçemiz, hâlâ 2016’da ihalesi yapılan taşkın koruma tesisinin bitirilmesini bekliyor. Yapılan ihalede yer tesliminden itibaren 300 gün içerisinde projenin bitirilmesi öngörülüyordu ancak hâlâ bir arpa boyu ilerleme yok. Yarım kalan proje için yeniden ihaleye çıkılacak. 2013’te inşasına başlanan Aksu Çayı taşkın koruma ihale süreci de tasfiye edildi. Yeniden ihale yapılacak. Antalya’nın her ilçesinde proje ya da inşaat aşamasında yarım kalmış bir yatırım var” dedi.