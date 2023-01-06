Antalya Valiliği'nden personele Erdoğan'ın mitingine 'katılın' çağrısı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleşecek olan toplu açılış töreni öncesi Valilik, personel katılımı için harekete geçti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleşecek olan toplu açılış töreni öncesi Valilik, personel katılımı için harekete geçti.
Erdoğan, 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gelecek. Erdoğan burada, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.30'da başlayacak toplu açılış törenine katılacak.
Halktv.com.tr'de yapılan habere göre, Erdoğan'ın katılacağı törene katılım için Valilik harekete geçti. Muratpaşa Kaymakamlığı'na yazı gönderen Antalya Valiliği kurum ve kuruluş personellerine duyuru yapılmasını istedi.
Valilik tarafından gönderilen yazıda şunlar yer aldı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 12.30'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde toplu açılış töreni yapılacaktır.
- Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşu personelinin söz konusu toplu açılış törenine katılımı konusunda gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.
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