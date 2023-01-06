Antalya Valiliği'nden personele Erdoğan'ın mitingine 'katılın' çağrısı

Yayınlanma: 06.01.2023 - 23:35

Güncelleme: 06.01.2023 - 23:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antalya'da gerçekleşecek olan toplu açılış töreni öncesi Valilik, personel katılımı için harekete geçti.

Erdoğan, 7 Ocak Cumartesi günü Antalya'ya gelecek. Erdoğan burada, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde saat 12.30'da başlayacak toplu açılış törenine katılacak.

Halktv.com.tr'de yapılan habere göre, Erdoğan'ın katılacağı törene katılım için Valilik harekete geçti. Muratpaşa Kaymakamlığı'na yazı gönderen Antalya Valiliği kurum ve kuruluş personellerine duyuru yapılmasını istedi.

Valilik tarafından gönderilen yazıda şunlar yer aldı: