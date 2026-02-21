Cumhuriyet’in gündeme getirdiği YK Enerji’nin tarım arazilerine kuracağı GES projesine onay: Kömür inadı sürüyor

Muğla Milas’ta yurttaşların yıllardır kömür santrallarına karşı yürüttüğü mücadele devam ediyor. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için Akbelen Ormanı katledildi. Ancak şirketler, termik santrala ek kaynak sağlanması için güneş enerji santralı (GES) çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce Cumhuriyet, Hüsamlar köyü etrafında kurulacak GES projesini ve kapasite artışını gündeme getirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projelere “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verildiğini duyurdu. Bununla birlikte çevre düzeni planlarına göre tarım arazisi olarak kayıtlı alanlara GES kurulacak.

İki ayrı başvurusu da onaylanan şirket ilkiyle birlikte 47 bin 560 adet güneş paneli kapasitesine 12 bin 96 adet daha ekleyecek. Bu şekilde 38.24 hektarlık alana 59 bin 656 güneş paneli konacak. Bugüne kadar alana 47 bin 560 adet paneli de yerleştirmeyen şirket, onayın ardından inşaata başlayacak. Proje için 97 milyon 724 bin TL harcanacak.

‘TARIM DEĞİL’ DEDİ

İkinci projeyle de ilki gibi kapasite artışı yapılacak. Daha önce ÇED olumlu kararı alınan 29 bin 584 panele, 7 bin 536 adet daha eklenecek. 60 milyon 843 bin TL harcanacak olan projeyle alan da 17.2 hektardan 23.91 hektara büyüyecek. Şirket buralardan sağlayacağı enerjiyi Kemerköy Termik Santralı’na ek kaynak olarak kullanacak. Öte yandan şirket tarafından yapılan açıklamada bölgenin tarım arazisi olmadığı belirtildi.

YK Enerji’ye karşı doğalarını ve geçim kaynaklarını korumak isteyen yurttaşların arazileri kamulaştırılmıştı. Yedi köyün arazilerini kapsayan kamulaştırma kararına karşı dava açan köylüler önceki gün de Meclis’e gitti.

Partileri ziyaret eden köylüler, “Topraklarımız, yaşamımız elden gidiyor. Biz nereye gideceğiz? Verimli tarım arazilerimiz talan ediliyor. Bizim kültürümüz, yaşamımız, geleceğimiz, çocuklarımızın her şeyi orada. Şu anda bizim geçim kaynağımız sadece zeytin. İlla talan mı edilmesi gerekiyor? Ben atalarımın kemiklerini oradan oraya taşımak istemiyorum” dedi.