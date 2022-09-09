Danıştay doğayı katleden proje için ret kararı verdi
Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, Kızılkum’da doğayı katleden Sinpaş GYO’nun otel-devremülk projesi için Muğla Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce alınan “ÇED raporu gerekli değildir” kararının iptali için dava açmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi’nce görevlendirilen bilirkişi heyeti, devasa tesis için yürütülen çalışmaların Milli Park’ı, kıyıyı, ormanı ve endemik türleri tahrip ettiğini belirlemişti. Mahkeme de geçen ay “ÇED raporu gerekli değildir” kararını iptal etti.
Karar sonrası Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sinpaş ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ , temyiz yoluna gitti. Davalılar, İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulmasının yanısıra yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu. Danıştay 6’ncı Dairesi, karara bağladığı yürütmenin durdurulması isteğini oybirliğiyle reddetti.
‘TESCİL EDİLMİŞ OLDU’
Karar, bir yılı aşkın süredir mücadelelerini sürdüren Marmaris’teki çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Davacılar arasında yer alan Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi sözcüsü Ufuk Beytekin, “ÇED raporunun gerekli olup olmadığına dair yargı süreci tamamlanana, alınacak kesin kararın gerekleri yerine getirilene kadar Kızılkum’daki inşaata devam edilmesi ve buna göz yumulmasının hukuğa aykırı davranış olduğu tescil edilmiş oldu” dedi.
(Marmaris Kent Konseyi, hukuksuz inşaatın durdurulması için birçok eylem yaptı)
Diğer yandan, inşaatın mühürlü olması ve mahkemenin çalışmaları durdurması yönündeki karara rağmen proje inşasına devam edildiğini belirten yaşam savunucuları suç duyurusunda bulundu.
Video Haberler
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'