Danıştay doğayı katleden proje için ret kararı verdi

09 Eylül 2022 Cuma, 02:00

Karar sonrası Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sinpaş ile Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ , temyiz yoluna gitti. Davalılar, İdare Mahkemesi’nin aldığı kararın bozulmasının yanısıra yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu. Danıştay 6’ncı Dairesi, karara bağladığı yürütmenin durdurulması isteğini oybirliğiyle reddetti.

‘TESCİL EDİLMİŞ OLDU’

Karar, bir yılı aşkın süredir mücadelelerini sürdüren Marmaris’teki çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Davacılar arasında yer alan Kent Konseyi Başkanı ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi sözcüsü Ufuk Beytekin, “ÇED raporunun gerekli olup olmadığına dair yargı süreci tamamlanana, alınacak kesin kararın gerekleri yerine getirilene kadar Kızılkum’daki inşaata devam edilmesi ve buna göz yumulmasının hukuğa aykırı davranış olduğu tescil edilmiş oldu” dedi.

(Marmaris Kent Konseyi, hukuksuz inşaatın durdurulması için birçok eylem yaptı)



Diğer yandan, inşaatın mühürlü olması ve mahkemenin çalışmaları durdurması yönündeki karara rağmen proje inşasına devam edildiğini belirten yaşam savunucuları suç duyurusunda bulundu.