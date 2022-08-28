Marmaris'te çevreciler SİNPAŞ'a karşı toplandı: İnşaat faaliyeti hala devam ediyor

28 Ağustos 2022 Pazar, 18:07

Marmaris Kızılbük Koyu'nda faaliyet gösteren SİNPAŞ A.Ş.'nin talanına karşı çevrecilerin mücadelesi devam ediyor. Doğaseverler belediyenin inşaatı müdürlemesine rağmen inşaatın devam ettiğini iddia etti. Bugün basın açıklaması amacıyla bir araya gelen çevrecilere, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, TKP, Sol Parti, HDP, Memleket Partisi üyeleri de eşlik etti. Ayrıca Akbelen, Destin Direnişçileri; Gökova, Datça, Menteşe, Bodrum, Köyceğiz ve MUCEP meclisleri de katılım sağladı.

"SİNPAŞ'A KİMSE DUR DİYEMİYOR!"

Basın açıklamasını, Ekolojik Mücadele Komitesi adına Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açmış olduğumuz ÇED davasını kazandık. Ruhsat davalarının da aynı şekilde lehimize sonuçlanacağını bekliyoruz. Yangın, inşaat yasağı dinlemeyen aynı zamanda alanda dinamit kullanan, kıyılarımızı dolduran ve yol yapan, ağaçlarımızı kesip milli parkımızı talan ederek yol açan ve tüm bu kanunlara aykırı tutumları bilirkişi raporları ve mahkeme kararı ile ispatlanan Sinpaş’a kimse dur diyemiyor. Mahkeme kararı sonrası çalışmaya devam eden ve bunu çektiğimiz videolarla ispatladığımız Sinpaş, Aşıklar tepesinden kendi parseline kadar olan milli park alanını hem işgal ediyor hem de talan etmeye devam ediyor.

"KANUNLAR UYGULANSIN DİYENLER GÖZALTINA ALINIYOR"

İşin tehlikeli ve tuhaf olanı ise, Anayasamızın 23 maddesi kapsamında Marmarislinin seyahat özgürlüğünü engelleyen ve TCK’nın 262.maddesi kapsamında kendini polis, orman görevlisi, jandarma gibi kamu görevlisi yerine koyma suçu işleyen işgalci Sinpaş’ın yerine biz davacıların ve çevrecilerin 'güvenlik tehlikesi oluşturuyorsunuz' denilerek milli park alanına sokulmamasıdır. Soruyoruz, dünyanın neresinde kanunlar uygulansın diyenler gözaltına alınıp, güvenlik tehlikesi sayılıyor?

"TURİZM DENİLEREK GÖRMEZLİKTEN GELİNİYOR"

Bu kentte her şey 'turizm' diye görmezlikten geliniyor. Bütün hukuksuz ve kanunsuz işleri nasıl görmezden geleceğiz? Milli Parkımızın halkın girişine kapatılmasını nasıl sineye çekeceğiz? Hepimizin ortak değeri olan ormanın, denizin, kıyıların yok edilmesine ve halkın kullanımına kapatılmasına turizm diye ses çıkartmayacak mıyız? İnşaat bölgesinde kadastral yol yok, kanalizasyon, su ve elektrik altyapısı yok. Yarımadada Taşlıca’dan Hisarönü’ ne kadar hatta Aktaş’ da dahi kanalizasyon altyapısı yokken 10-15 bin hemşerimize bu imkânı sağlayamazken, Marmaris’in topladığı vergileri bir GYO’ nun projesi için mi harcayacağız?

Burası Marmaris’in sarı öküzü. Burayı durduramazsak pusuda bekleyen bir sürü inşaat, iskele, maden ve benzeri ruhsatlar bir anda kentimizin tamamını ele geçirecektir.halkımızı hem milli parklarına hem çevreye hem de hukuka sahip çıkmaya davet ediyoruz."