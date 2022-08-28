Marmaris'te çevreciler SİNPAŞ'a karşı toplandı: İnşaat faaliyeti hala devam ediyor
Marmaris Kızılbük Koyu'nda dinamit patlatarak inşaat faaliyetinde bulunan SİNPAŞ A.Ş.'nin çevre katliamına karşı çevrecilerin mücadelesi sürüyor. Bugün bir araya gelen çevrecilerin basın açıklamasına birçok parti üyesi de katıldı. Açıklamada belediyenin mührüne rağmen inşaatın devam ettiği iddia edilerek, "Burası Marmaris’in sarı öküzü. Burayı durduramazsak pusuda bekleyen bir sürü inşaat kentimizi ele geçirecek" denildi.
Marmaris Kızılbük Koyu'nda faaliyet gösteren SİNPAŞ A.Ş.'nin talanına karşı çevrecilerin mücadelesi devam ediyor. Doğaseverler belediyenin inşaatı müdürlemesine rağmen inşaatın devam ettiğini iddia etti. Bugün basın açıklaması amacıyla bir araya gelen çevrecilere, Türkiye İşçi Partisi, Yeşil Sol Parti, TKP, Sol Parti, HDP, Memleket Partisi üyeleri de eşlik etti. Ayrıca Akbelen, Destin Direnişçileri; Gökova, Datça, Menteşe, Bodrum, Köyceğiz ve MUCEP meclisleri de katılım sağladı.
"SİNPAŞ'A KİMSE DUR DİYEMİYOR!"
Basın açıklamasını, Ekolojik Mücadele Komitesi adına Marmaris Kent Konseyi Başkanı Ufuk Beytekin okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Açmış olduğumuz ÇED davasını kazandık. Ruhsat davalarının da aynı şekilde lehimize sonuçlanacağını bekliyoruz. Yangın, inşaat yasağı dinlemeyen aynı zamanda alanda dinamit kullanan, kıyılarımızı dolduran ve yol yapan, ağaçlarımızı kesip milli parkımızı talan ederek yol açan ve tüm bu kanunlara aykırı tutumları bilirkişi raporları ve mahkeme kararı ile ispatlanan Sinpaş’a kimse dur diyemiyor. Mahkeme kararı sonrası çalışmaya devam eden ve bunu çektiğimiz videolarla ispatladığımız Sinpaş, Aşıklar tepesinden kendi parseline kadar olan milli park alanını hem işgal ediyor hem de talan etmeye devam ediyor.
"KANUNLAR UYGULANSIN DİYENLER GÖZALTINA ALINIYOR"
İşin tehlikeli ve tuhaf olanı ise, Anayasamızın 23 maddesi kapsamında Marmarislinin seyahat özgürlüğünü engelleyen ve TCK’nın 262.maddesi kapsamında kendini polis, orman görevlisi, jandarma gibi kamu görevlisi yerine koyma suçu işleyen işgalci Sinpaş’ın yerine biz davacıların ve çevrecilerin 'güvenlik tehlikesi oluşturuyorsunuz' denilerek milli park alanına sokulmamasıdır. Soruyoruz, dünyanın neresinde kanunlar uygulansın diyenler gözaltına alınıp, güvenlik tehlikesi sayılıyor?
"TURİZM DENİLEREK GÖRMEZLİKTEN GELİNİYOR"
Bu kentte her şey 'turizm' diye görmezlikten geliniyor. Bütün hukuksuz ve kanunsuz işleri nasıl görmezden geleceğiz? Milli Parkımızın halkın girişine kapatılmasını nasıl sineye çekeceğiz? Hepimizin ortak değeri olan ormanın, denizin, kıyıların yok edilmesine ve halkın kullanımına kapatılmasına turizm diye ses çıkartmayacak mıyız? İnşaat bölgesinde kadastral yol yok, kanalizasyon, su ve elektrik altyapısı yok. Yarımadada Taşlıca’dan Hisarönü’ ne kadar hatta Aktaş’ da dahi kanalizasyon altyapısı yokken 10-15 bin hemşerimize bu imkânı sağlayamazken, Marmaris’in topladığı vergileri bir GYO’ nun projesi için mi harcayacağız?
Burası Marmaris’in sarı öküzü. Burayı durduramazsak pusuda bekleyen bir sürü inşaat, iskele, maden ve benzeri ruhsatlar bir anda kentimizin tamamını ele geçirecektir.halkımızı hem milli parklarına hem çevreye hem de hukuka sahip çıkmaya davet ediyoruz."
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması
- Peker, yeni video yayımladı