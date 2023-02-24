Danıştay Sinop için itirazı kabul etti

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 04:00

15 bilim insanının 110 konu başlığından yaklaşık 100’üne muhalif görüş bildirmesine karşın çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptal istemiyle açılan dava 8 Nisan 2022’de Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi’nce reddedilmişti.

Bunun üzerine aralarında Sinop Belediyesi, Türk Tabipleri Birliği, Sinop Barosu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu 74 kişi ve kuruluş Danıştay 6’ncı Dairesi’ne itirazda bulundu.

‘MÜCADELEMİZ SÜRECEK’

Danıştay tarafından görülen davada Samsun 3’üncü İdare Mahkemesi’nin kararı oybirliğiyle bozuldu. Konuya ilişkin Sinop Nükleer Karşıtı Platformu’ndan yapılan açıklamada, “Aynı kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Sinop’a nükleer santral yaptırmayacağız. Yaşadığımız maden, sel, deprem felaketlerinden sonra bir kez de nükleer felaket yaşansın istemiyoruz. Ne bu felaketlere yenisinin eklenmesine ne de bu felaketlere daha fazla hukuksal felaketlerin eklenmesine izin vermeyeceğiz” denildi.