FETÖ'den aranan eski Danıştay üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:39

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 15:39

Dikili Karakolu'na bağlı sınır devriye ekipleri, gece saatlerinde Yunanistan'a sınır olan 1'inci derece askeri yasak bölgede 3 kişiyi yakaladı.

Kimlik kontrolleri yapılan kişilerin, eski Danıştay üyesi Mustafa Döner, eski savcı Cahit Özcan ve eski komiser Hasan Uzun olduğu belirlendi.

DARBE GİRİŞİMİNDEN BU YANA ARANIYORLARDI

3 kişinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'silahlı terör örgüte üye olmak' suçundan arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelilerinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.