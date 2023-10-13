Denize beton dökecekler! 'Bu proje Samsun'u bitirir'
Samsun’da mevcut yat limanının doldurularak 200 metre açığına yeni yat limanı yapılması AKP oylarıyla Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi komisyonunda kabul edildi. CHP’li Hasan İpek, “Atakum sahilleri yok edilecek” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı komisyon toplantısı yaptı. Toplantıda, Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı’nın doldurularak 200 metre açığına yeni yat limanı yapılmasını içeren imar planı görüşüldü.
Teklife tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Hasan İpek, “Mevcut yat limanının doldurulup yerine yeni yat limanı yapılması demek Samsun’un yok olması anlamına geliyor. Oraya otel planlanıyor. Burayı nasıl dolduracaksınız? 1 milyon metreküp dolgu lazım. Bunun için 50 bin hafriyat kamyonu çalışacak. Oradaki işletmeler ve çevre zarar görecek. Bu projenin rant için yapıldığı belli” dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Nihat Soğuk ise yeni yat limanı projenin ismini 1919 olarak açıklayarak “Böyle bir projeyle Samsun çekim merkezi haline gelecek. Orada canlıların yaşam alanına müdahale edilmiyor” dedi.
Konuşmaların ardından imar planı, CHP, İYİ Parti ve SP’li üyelerin ret, MHP’nin çekimser oylarına karşı, AKP’nin oylarıyla kabul edildi. Komisyonda kabul edilen teklifler, mecliste karara bağlanacak.
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