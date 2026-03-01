Denize sıfır alanların sit derecesi düşürüldü

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.03.2026 04:00:00
Yusuf Körükmez
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çeşme ve Seferihisar’daki denize sıfır sit alanlarının statüsünü düşürdü. Kararla birlikte Azmak Koyu, Delikli Koy ve Kleopatra Koyu’nu kapsayan bölgelerde kısmi yapılaşmanın önü açıldı; Çeşme Kent Konseyi ile Çeşme Çevre Derneği kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, İzmir’in turistik ilçeleri Çeşme ve Seferihisar’da denize sıfır alanların sit statüsünü düşürdü.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Seferihisar’daki 38. grup etap statüsü ikinci derece sit alanından üçüncü derece sit alanına çekilerek “doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsüne düşürüldü.

Seferihisar’ın en çok tercih edilen doğal koylarından olan Azmak Koyu’nu da içine alan bölgede karar sonrası kısmi yapılaşmanın önü açıldı. Çeşme’de de Delikli Koy, Hermes Koyu, Kleopatra Koyu gibi eşşiz doğal koyları da içine alan “Ovacık Güney Etabı 4. Poligon”un da sit derecesi düşürüldü.

Birinci derece sit alanı olan bölge “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı” ve “doğal sitsürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” statüsüne çekildi. Kararla birlikte bölgede kısmi yapılaşmaların önü açılırken Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Çevre Derneği kararlara itiraz ederek mahkemeye taşıyacağını bildirdi.

