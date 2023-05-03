Deştin direnişçilerine “kovuşturmaya gerek yok” kararı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 21:07

Güncelleme: 03.05.2023 - 21:12

Muğla Menteşe'ye bağlı Deştin köylülerinin çimento fabrikası inşaatına karşı başlattıkları direniş sürerken 3 Nisan 2023 tarihinde çimentocu firmaya malzeme taşıyan kamyonların yolu Bayır’da kesilerek bölgeye sokulmamıştı. 5 gün süren protestolar 8 Nisan Cumartesi günü sabaha doğru 04.30’da jandarmanın müdahalesiyle 11 arkadaşımızın gözaltına alınmasıyla son bulmuştu.

Gözaltına alınan köylüler aynı günün akşamı 21.30’da adli kontrol şartı ile salınmış, gözaltına alınanlarla beraber eyleme destek veren toplam 110 kişi hakkında “Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme,Yönetme, Bunların Hareketlerine Katılma” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

SAVCILIK: İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Bu suçlama ile ilgili soruşturmayı yürüten Muğla Cumhuriyet Savcılığı “Kavuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi. Savcı kararında şu ifadeleri kullandı:

“Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması, barışçıl amaçlarla yapıldığı, silahsız ve saldırısız olduğu, kendi içerisinde başka bir suçu oluşturmadığı, hukuken korunabilecek sınırda kaldığı sürece düşünce ve kanaat açıklama yöntemidir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Somut olayda şüphelilerin çimento fabrikasının yapımını protesto amaçlı oturma eylemi düzenledikleri, eylemin meşru amaç dışına taşırılıp suç unsuru bir sloganın atıldığı veya bir saldırının olduğu hususunda tespitin bulunmadığı ve Yargıtay içtihatları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin 2911 sayılı Kanuna aykırılık arz etmediğinin anlaşılması karşısında şüpheliler hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.”

“ARKADAŞLARIMIZ HAKKINDA ADLİ KONTROL ŞARTLARI KALDIRILMALIDIR”

Karar sonrası Deştin Çevre Platformu, MUÇEP Menteşe Meclisi ve Bayır Çevre Komitesi ortak bir yazılı açıklama yayımlandı. Kararın örnek olmasını dileyen çevre gruplarının açıklamasında, “Hukukun adeta her gün katledildiği ve yargıya güvenin son derece zayıfladığı bu günlerde Muğla Cumhuriyet Savcılığı’nın hukuka uygun olarak verdiği bu kararı takdirle karşılıyor, diğer hukukçulara örnek olmasını diliyoruz. Çadır baskını sırasında gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla salınmış 9 arkadaşımız hakkında ileri sürülmüş diğer suçlamalar da bir an önce düşürülmeli ve adli kontrol şartı kaldırılmalıdır” denildi.

“ÇED KARARINA AÇILAN DAVA 15 AYDIR YARGIDA”

Bakanlığın verdiği ÇED olumlu raporun mahkemeye taşındığı hatırlatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Buradan çimento fabrikasının iptali davasına bakan Muğla 2 No’lu İdare Mahkemesi’nde devam eden yargılamada verilen gecikme ve ek süreler, çimentocuların fabrika kurmak istediği Deştin ve Bayır ortak sınırında, Tekağaç mevkiinde orman içindeki alanın çimento fabrikası gibi kirletici bir tesisin kurulması sonucunu doğuracaktır. İvedi yargılama usulüne tabi ÇED kararlarına ilişkin yargılamada yaklaşık 15 aydır yargıdan tek bir sonuç alınmamıştır. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Köylünün adil yargılanma hakkı ihlal edilmektedir.

“Bizler Muğlalılar olarak çimentocu şirket Muğla’yı terk edene kadar; havamıza, suyumuza, toprağımıza, ormanımıza sahip çıkmak için mücadelemize devam edeceğiz. Kazanan çimentocular ve şakşakçıları değil Muğla halkı olacaktır. Muğla cennet kalacak, deştin çayı özgür akacaktır!”