Dinamitli maden çalışmalarını hızlandırdı: İkizköy'de evler çatladı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 02:00

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 03:34

Evlerinin duvarlarında çatlaklar oluşan yurttaşlar, şikâyet ettiler ancak geri dönüş alamadılar. Patlamalarda evi hasar gören Aytaç Yakar, “Dinamitle patlatılan saha evime 500 metre kadar yakında. Banyomun duvarındaki taşlar yarıldı, dış cephede zararlar var. Yapılan patlatmalar kontrollü olsa evimiz yarılır mıydı?” dedi. Jandarmaya şikayette bulunduklarını belirten Yakar, “Jandarma şikâyet sonrası birkaç kişinin evini gezdi ancak benim evime bakmadılar bile” diye konuştu.

‘GİDELİM İSTİYORLAR’

Yakar, “Sürekli bir korku halindeyiz. Torunlarım var, artık evimde kalmak istemiyorlar. Sürekli bana, ‘Sürekli deprem oluyor. Sizin ev göçecek’ diyorlar. Bunları bilerek yapıyorlar. Üstümüze geliyor ve bizim burayı terk etmemizi istiyorlar. Terk edelim diye yapıyorlar ama gitmeyeceğiz. Göçük altında da kalsak burayı terk etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLAR KORKUYOR’

Bölge sakinlerinden Halil İbrahim Demir ise “Daha önce de evlerde çatlamalar meydana geldi. Bir süre patlama şiddetini düşürdüler ama tekrardan başladı. Evimin özellikle kolonlarında çatlaklar var. Jandarmaya şikâyet ettik ancak hiçbir şey yapmıyorlar” dedi.

Çocuklarının korktuğunu dile getiren Demir, “Çocuklar patlama yaşandığında titreyerek evden dışarı çıkıyorlar. Adeta bir deprem sarsıntısı yaşanıyor. Hatta depremden daha uzun sürüyor ve bizi korkutuyor” diye konuştu.

EYLEMLER SÜRÜYOR

Öte yandan YK Enerji’nin Akbelen Ormanı’nda termik santrallarına kömür sağlamak için maden çalışmasına yurttaşların tepkisi sürüyor. İkizköylüler, iki yıla yakındır bölgede nöbet tutarak direniyor. Direniş devam ederken geçen haftalarda YK Enerji, arkeolojik kazı yapılan tepede de çalışma başlattı.