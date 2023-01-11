Limak’ı protesto eden İkizköy savunucularına gözaltı!
Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (Zorlu PSM) konser düzenleyen Limak’ı protesto etmek isteyen İkizköy Akbelen ormanı savunucuları gözaltına alındı.
Limak’ın İstanbul’da Zorlu PSM’de düzenlediği konser öncesi salon önünde açıklama yapmak isteyen İkizköy Akbelen ormanı savunucuları gözaltına alındı.
Yaşam savunucuları yaptığı açıklamada “İkizköy’de yok ettiği koca bir yaşamın parasıyla lüks AVM’lerde konser düzenliyor. Gelirin bir kısmını Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne bağışlayacakmış. Önce Akbelen Ormanı’ndaki canlılardan, nesli tehlikede hayvanlardan ellerini çek!” dedi.
@limakholding İkizköy’de yok ettiği koca bir yaşamın parasıyla lüks AVM’lerde konser düzenliyor.— Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz ?????? (@ikizkoydireniyo) January 11, 2023
Gelirin bir kısmını Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği’ne bağışlayacakmış.
Önce Akbelen Ormanı’ndaki canlılardan, nesli tehlikede hayvanlardan ellerini çek! pic.twitter.com/JkJf8qrQvh
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