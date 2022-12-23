Akbelen Ormanı davasında İkizköylülerin itirazına ret

23 Aralık 2022 Cuma, 15:04

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Akbelen Ormanı’nın Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne (YK Enerji) kaynak sağlanması için kömür madeni sahasının genişletilmesi kararına karşı İkizköylülerin mücadelesi sürüyor.

İkizköylüler tarafından yürütmenin durdurması kararının kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraz İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi tarafından reddedildi.

“YK ENERJİ YENİDEN AKBELEN ORMANI’NA GİRMEYE KALKIŞABİLİR”

İkizköylüler tarafından yapılan açıklamada, “Akbelen Ormanı’nın linyit madeni ocağına dönüştürülmesine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı işlemine karşı yürüttüğümüz ekolojik ve hukuksal mücadelemiz devam ediyor. Tüm saldırılara rağmen Akbelen Ormanını, içindeki ve çevresindeki zeytinleri, yaşam alanlarını koruyoruz. Biliyorsunuz; açtığımız davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını taraflı ve bilimsel olmayan 3. Bilirkişi Raporuna dayanarak Aralık ayı başında kaldırdı. Bu karara yaptığımız itirazımızı İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi ne yazık ki gerekçesiz matbu kararla reddetti. Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına yol açacak yasa değişikliği teklifini geri çektirdik ancak haklı davamızda bu aşamada yürütmeyi durdurma kararını muhafaza ettiremedik” denildi.

“AKBELEN ORMANINA KESİM İÇİN GİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“Yasa değişikliğinde de ciddi parmağı olduğunu bildiğimiz YK Enerji şirketi bunu fırsat bilip yeniden Akbelen Ormanı’na girmeye kalkışabilir” diye devam eden açıklamada, “Fakat şunu belirtmek isteriz: Davamız henüz bitmedi, devam ediyor. Önünde sonunda bu haklı davayı kazanacağız! Bu arada oldubittiye getirilip Akbelen Ormanına kesim için girilmesine izin vermeyeceğiz. Ormanların korunması görevini veren Anayasal düzenlemelere, zeytinleri koruyan Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna dayanarak meşru hak ve ödevlerimizi sonuna kadar yürüteceğiz” ifadeleri kullanıldı.

“BİZ BİTTİ DEMEDEN MÜCADELE BİTMEYECEK”

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına yol açacak yasa değişikliğini engellemek için Ankara'ya Meclis'e kadar gittiklerini hatırlatılan açıklamada, “Halkın vekilleri ile teklifi geri çektirdik! Şimdi halkın tüm vekillerini, ormandan, zeytin dostu yaşamdan yana olan siyasi partileri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri, sendikalar ve ekoloji hareketleri temsilcilerini, tüm yaşam savunucularını Akbelen'e bekliyoruz! Biz bitti demeden mücadele bitmeyecek. Kazanana dek haklı direnişimiz devam edecek, hep birlikte Akbelen’e dört elle sarılma, savunma, koruma zamanı! Ne karar verilirse verilsin Akbelen Ormanını vermeyeceğiz!” denildi.