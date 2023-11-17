Doğa harikası kanyon kurudu

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Aydın il sınırları içerisinde bulunan, Muğla ve Denizli’ye uzanan doğa harikası Arapapıştı (İnceğiz) Kanyonu yeterli yağışların görülmemesi ve kuraklık nedeniyle kurudu. Kanyon eski güzelliğine kavuşmak için yağmurlarla gelecek suyu bekliyor. Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Aydın’da beklenen yağışların yeterli seviyede olmaması vatandaşları düşündürüyor. Yağışın azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşerken su yatakları da kurudu.

YÜRÜYEREK DOLAŞILIYOR

Muhteşem rengiyle görsel şölen sunan, tarihi ve kültürel dokusuyla da kendine hayran bırakan kanyondaki Kemer Barajı’nda su seviyesi azalırken kanyonda eski günlerinden eser kalmadı. Bozdoğan’dan Söke’ye kadar uzanan bölgedeki ovalara can suyu olan Kemer Barajı’nda gerileyen su seviyesi kanyonu da olumsuz etkiledi. 380 metre yükseklik, 6 kilometre uzunluğundaki doğa harikası Arapapıştı Kanyonu Kemer Barajı’ndaki su seviyesinin düşmesi ile kurudu.

Doğal güzelliği ve doğal oluşumu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan kanyonda bulunan nehirde sular çekilirken kanyon adeta çamur deryasına dönüştü. Son günlerde kısa süreli yağışlar da su seviyesine fazla bir etki etmezken doğal güzelliği görmek için gelen vatandaşlar kuraklığın kanyona verdiği olumsuz durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.