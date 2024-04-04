Ege Deniz 1,3 derece ısındı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 09:42

Güncelleme: 04.04.2024 - 09:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, 1970 yılından 2023’e kadarki 53 yılın verileri ele alınarak Deniz Suyu Sıcaklığı Analiz raporları oluşturuldu.

İklimHaber'in hazırladığı habere göre; raporlarda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’in yıllık ortalama deniz suyu sıcaklıkları ve 53 yılın 5 ayrı periyottaki verileri karşılaştırıldı. Küresel ısınmanın etkilerinin ciddi düzeyde kendini gösterdiği son 10 yılda Türkiye’de 4 denizde, su sıcaklığının 1 derecenin üzerinde arttığı görüldü.

KARADENİZ 1,2 DERECE ISINDI

Karadeniz’in deniz suyu sıcaklığı, 1970-2023 yılları arasında ortalama 15,3 derece ölçüldü. Karadeniz’in 53 yılda en sıcak olduğu yıl 18,5 dereceyle 2019, en düşük olduğu yıl 13,8 dereceyle 1987 yılı oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre 1970-1979 arasında 15,1 derece, 1980-1990 arasında 14,8 derece, 1991-2001 arasında 14,8 derece olarak ölçüldü; 2002-2012 arasında da Karadeniz’in sıcaklığı 15,6 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında bu rakam 16,3 dereceye çıktı. Son 10 yılda Karadeniz’in deniz suyu sıcaklığı 1,2 derece ısındı.

MARMARA’DA SU SICAKLIĞI 2019’DA 18,6 DERECEYE ÇIKTI

Marmara Denizi’nin 1970-2023 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklığı ortalaması, 15,7 derece ölçüldü. 53 yılda en sıcak olduğu yıl 18,6 dereceyle 2019, en düşük olduğu yıl 14,4 dereceyle 1987 oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre, 1970-1979 arasında 15,1 derece, 1980-1990 arasında 15,1 derece, 1991-2001 arasında 15,4 derece olarak ölçüldü; 2002-2012 arasında 15,8 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında 17 dereceye çıktı. Son 10 yılda Marmara Denizi’nin deniz suyu sıcaklığı 53 yıl öncesine göre 1,9 derece yükseldi.

EGE DENİZİ’NİN ORTALAMASI 18,7 DERECE

Ege Denizi’nin 1970-2023 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklığı ortalaması 18,7 derece ölçüldü. 53 yılda en sıcak olduğu yıl 19,8 dereceyle 2018, en düşük olduğu yıl 17,7 dereceyle 1983 oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre, 1970-1979 arasında 18,2 derece, 1980-1990 arasında 18,3 derece, 1991-2001 arasında 18,5 derece olarak ölçüldü, 2002-2012 arasında 19 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında 19,5 dereceye çıktı. Son 10 yılda Ege Denizi’nin deniz suyu sıcaklığı 53 yıl öncesine göre 1,3 derece ısındı.

AKDENİZ 23,8 DERECE

Akdeniz’in 1970-2023 yılları arasındaki deniz suyu sıcaklığı ortalaması 21,5 derece ölçüldü. 53 yılda en sıcak olduğu yıl 23,8 dereceyle 2019, en düşük olduğu yıl 20,6 dereceyle 1992 oldu. 53 yılın 5 ayrı periyotta ele alındığı değerlendirmeye göre, 1970-1979 arasında 21 derece, 1980-1990 arasında 21,1 derece, 1991-2001 arasında 21,3 derece olarak ölçüldü; 2002-2012 arasında 21,9 dereceye yükseldi. 2013-2023 yılları arasında da 22,3 dereceye çıktı. Son 10 yılda Marmara Denizi’nin deniz suyu sıcaklığı, 53 yıl öncesine göre 1,3 derece yükseldi.