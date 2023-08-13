Ege ve Akdeniz'deki 508 mavi bayraklı plajın sadece yüzde 18'i halka açık
Ege ve Akdeniz’de plajlar işletmecilerin rant kapısına dönüştü. Özel plajlardaki localara giriş ücreti 20 bin TL’ye dayandı. Yurttaş, 508 plajdan sadece 90’ını ücretsiz kullanabiliyor. Oysa yurttaşın kıyıları eşit ve özgürce kullanma hakkı anayasayla güvence altında.
Kıyı Kanunu’nun 6. maddesine göre kıyılar, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir yapı yapılamaz. Kıyılarda duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Ancak tatil bölgelerinde oteller ve işletmeler deniz kenarlarını işgal etmiş durumda. Kıyıların özelleştirilmesi ve kiralanmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinin en güzel plajları kâr kapısına dönüştü. Bu bölgelerdeki bazı plajlara girişlerden direkt para talep edilirken bazılarında ise içerideki işletmede harcama yapılması gerektiği söyleniyor. Kıyı şeridinde yer alan oteller, halka açık olması gereken plajlara şezlong ve şemsiye atarak yurttaşlardan para istiyor. Buna karşı çıkıldığı durumlarda ise mafyatik unsurlar devreye girerek yurttaşlar tehdit ediliyor.
20 BİN TL ISTEYEN DE VAR
Özellikle yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği İzmir ve Muğla’da sadece plaja girmek bile bazı yerlerde asgari ücrete dayanıyor. İzmir’de 300 TL’den başlayan plaj girişlerinde içerideki işletmede para harcanması talep edilirken loca girişleri ise 20 bin TL’ye kadar uzanabiliyor. Muğla’nın en meşhur ilçesi Bodrum’da da fiyatlar ortalama 500 TL’den başlıyor. Plajlara giriş ücretinin 100 TL olduğu yerlerde ise işletmede minimum 500 TL harcanması isteniyor. Yurttaşların daha uygun tatil yapma isteğiyle tercih ettiği Balıkesir’de ise fiyatlar popüler yerlerle yarışıyor.
SADECE 90 TANE KALDI
Ege ve Akdeniz bölgesinde bulunan 508 plaj, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın belirlediği kriterlere göre mavi bayrıklı. Bu plajların ise sadece 90 tanesi yurttaşların ücretsiz olarak kullanabildiği halk plajı olarak yer alıyor. Bu oran hesaplandığında ise yurttaşlar buralardaki mavi bayraklı plajların sadece yüzde 17.71’inden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Öngörülemeyecek değil’ diyerek son noktayı koydu...
- Cem Garipoğlu ve ailesi hakkında şoke eden iddia!
- Isırığı 'kalıcı ereksiyona' neden oluyor!
- Meteor yağmuru izlemek isteyenlere tavsiyeler...
- 'Türkiye'yi düşünen muhalefet partileri...'
- Tez savunmasında şaşırtan görüntüler
- Işıkhan memur ve emekli maaşına zamda tarih verdi
- 'Seçimlerin kaybedilmesinin en büyük nedeni...'
- İYİ Partili vekil demediğini bırakmadı
- Mezarı açılacak mı?