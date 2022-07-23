Ege'de rant kokan yangınlar
Özellikle Ege bölgesinde son yıllarda kıyı bölgelerde denize nazır bölgelerde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi.
İzmir’in üç ilçesinde dört noktada orman yangını çıktı. Seferihisar Beyler Mahallesi’ndeki, Menderes Görece mevkisindeki ve Çeşme’nin İsmet İnönü Mahallesi’ndeki yangınlar kontrol altına alınırken Seferhisar-Doğanbey’deki yangına müdahale sürüyor. Seferihisar’da denize sıfır alanda iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi, yangın söndürüldü.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Seferihisar Beyler Köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına OGM ve itfaiye ekiplerimiz müdahale etti, köye sıçramasını engellendi. Dört ev zarar gördü” dedi.
Doğanbey bölgesindeki ormanlık alanda alevlerle mücadele başarıyla sonuçlandı. Yola kadar inen alevler park halindeki üç otomobile de sıçradı ve yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı.
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