Ege'de rant kokan yangınlar

Özellikle Ege bölgesinde son yıllarda kıyı bölgelerde denize nazır bölgelerde çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi.

Mehmet İnmez
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00
Ege'de rant kokan yangınlar
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İzmir’in üç ilçesinde dört noktada orman yangını çıktı. Seferihisar Beyler Mahallesi’ndeki, Menderes Görece mevkisindeki ve Çeşme’nin İsmet İnönü Mahallesi’ndeki yangınlar kontrol altına alınırken Seferhisar-Doğanbey’deki yangına müdahale sürüyor. Seferihisar’da denize sıfır alanda iki farklı bölgede çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi, yangın söndürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Seferihisar Beyler Köyü yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına OGM ve itfaiye ekiplerimiz müdahale etti, köye sıçramasını engellendi. Dört ev zarar gördü” dedi.

Doğanbey bölgesindeki ormanlık alanda alevlerle mücadele başarıyla sonuçlandı. Yola kadar inen alevler park halindeki üç otomobile de sıçradı ve yerleşim yerlerine de yer yer 20 metre kadar yaklaştı. 

 


Ege İzmir Orman
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