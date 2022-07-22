İzmir’de korkutan yangın

22 Temmuz 2022 Cuma, 11:23

Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.