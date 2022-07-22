İzmir’de korkutan yangın

İzmir’in Buca ilçesinde, otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle havadan ve karadan kontrol altına alındı.

(İHA)
22 Temmuz 2022 Cuma, 11:23
İzmir’de korkutan yangın
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Edinilen bilgiye göre, Buca ilçesi Afet Evleri civarındaki otluk alanda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter havadan, 3 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri de karadan yangına müdahale etti.

Ekiplerin seferber olduğu yangına ilk müdahale 6 dakika içinde yapıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


İzmir Buca Yangın
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