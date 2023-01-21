Ekoloji hareketleri bir araya geldi: Yaşamı dönüştüreceğiz
Ekoloji mücadelesi veren platformlar ve çevreciler Türkiye’nin birçok yerinden İstanbul’a gelerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cem Karaca Kültür Merkezi’nde buluştu. 20’den fazla platformun bir araya geldiği etkinlikte verilen mücadeleler ve gelecek için ne yapılması gerektiği konuşuldu. Yaşamın dönüştürülmesi için atılacak adımlar tartışıldı.
İkizköy Çevre Komitesi’nden Nejla Işık bir seneden fazladır verdikleri mücadeleyi özetleyerek, “Eylemci olmamıza neden olan termik santral kapatılsın. Topraklarımızı, insanlarımızı, hayvanlarımızı kaybettirdiler. Suların, derelerin yok edilmediği, doğanın sömürülmediği bir yaşam istiyoruz. Köyümüz için çıktığımız bu yolda biz olduk, birleştik” dedi.
‘EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAM’
Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Doğan ise, “Eşit ve özgür yaşam istiyoruz. Ekosistem temelli bakış ve hayvan haklarının gözetildiği bir yaşam istiyoruz. Herkesin temiz ve sağlıklı gıdaya eriştiği yaşam istiyoruz. Toplumjn ihtiyacına göre, ekosisteme zarar vermeyen yöntemlerle enerji ve madencilik politikaları yapılmalı” diye konuştu.
‘SAVAŞTIĞINIZI ALIRSINIZ’
İkizdere Çevre Derneği’nden Osman Baş da, “Bu hayatta hak ettiğinizi değil, savaştığınızı alırsınız. Ekoloji mücadelesi ideolojiktir. İkizdere’de öğrendik ki ekolojik mücadelede yeni bir dil geliştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
‘TÜRKİYE NÜKLEER BATAKLIĞINA SÜRÜKLENİYOR’
Sinop Nükleer Karşıtı Platformu’ndan İlker Şahin ise, “Yerli ve yabancı sermayenin çıkarı için yıkım politikaları geçrekleştirildi. Bu çerçevede tüm itirazlara karşın Sinop’ta nükleer santral için 1 milyon ağaç katledildi. Ülkemiz nükleer atık çöplüğü haline getirilmek isteniyor. Türkiye nükleer bataklığa sürükleniyor” dedi.
İŞÇİLERDEN DESTEK
İstanbul’daki LC Waikiki bünyesinde Klüh adlı taşeron firmaya bağlı çalışan 15 temizlik işçisi haklarını talep ettikleri için “İşverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak” gibi işten atma nedenlerini barındıran Kod-46 nedeniyle işten çıkarıldı. Çıkarılan işçiler konferansa destek verdi.
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