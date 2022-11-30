Enerji sektöründe dijital dönüşüm

30 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) tarafından düzenlenen Dijital Enerji Forumu’nda SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi’nin “Türkiye’de Enerji Sektörünün Dijitalleşmesi Kapsamında İş Modellerinin, Teknolojilerin ve Gerekli Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi” raporu açıklandı.

Rapora göre, enerji sisteminin dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine geçiş, sektörde yaşanan dijital devrime paralel olarak gerçekleşiyor.

YEŞİL MUTABAKAT

Enerji sektöründeki dijital dönüşüm yatırım anlamında birçok fırsat sunarken bunların değerlendirilmesi için Türkiye’nin, mevzuat, sosyokültürel koşullar, finans, teknolojik altyapı, şebeke planlaması ve altyapısı, kentsel gelişim konularında stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Enerji sektörünün dijital dönüşümünde nesnelerin interneti, yapay zekâ, makine öğrenimi, büyük veri ve blok zincir başta olmak üzere robotik süreç otomasyonu, artırılmış gerçeklik gibi dijital teknolojiler sektörde yaygın kullanımlarıyla öne çıkıyor.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan SHURA Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, Türkiye’nin dünyadaki yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinin bütünleşerek hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

YENİLİKÇİ MODELLER

SHURA olarak enerji dönüşümünün teknoloji, ekonomi, enerji politikaları ve sosyoekonomik faydaları gibi tüm yönlerinin araştırıldığını ifade eden Güllü, “Bugün açıkladığımız raporla enerji dönüşümü kapsamında yaptığımız çalışmaların hayata geçme sürecinde dijitalleşme ve yeni iş modellerinin önemini ortaya koyduk. Öte yandan Türkiye’deki enerji sektörü için geçerli olabilecek öneriler geliştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

SHURA raporuna göre enerji sektöründeki ihtiyaçlar, altı ana başlık altında toplanıyor.

Bunlar, dağıtık enerji kaynaklarının yönetimi, elektrifikasyonun yönetilme ihtiyacı, şebeke altyapısı üzerindeki etkiler, artan enerji tüketimi, değişen tüketici beklentileri ve daha iyi veri yönetimi ihtiyacı olarak belirleniyor.

YEDİ KATEGORİ

Rapora göre, olası ihtiyaçların giderilmesi için önerilen yenilikçi iş modelleri ise yapılanma, ürün ve deneyim açısından gereksinimlere bağlı olarak yedi kategoriye ayrılıyor. Bu kategoriler ise şu şekilde ifade ediliyor: “Arz toplayıcılar ya da sanal enerji santralları, talep toplayıcılar, eş taraflar arası ticaret, hizmet olarak enerji sağlayıcıları modeli, enerji hizmeti şirketi, kullandıkça öde modeli, ortak topluluk mülkiyeti modeli.”

DİJİTALLEŞME NEDİR?

Dijitalleşme: Dijital dünya ile gerçek dünyanın yakınlaşması ve birlikte çalışmasıdır. Verilerin toplanarak insan, cihazlar ve makineler arasındaki iletişimin sağlaması, bunun sonucunda mantık süreçleriyle işlenerek karar veya karar destek mekanizmalarının yönetilmesidir. Kısaca, ekonomide artan veri hacmine, gelişmiş analitikte hızlı ilerlemeye ve insanlar, cihazlar ile makineler (makineden makineye dahil) arasında daha fazla bağlantıya yol açan artan BİT uygulamasıdır. Petrol ve gaz rezervuarlarındaki sensörlerden otonoma araçlara kadar, dijitalleşmenin dünyanın nasıl enerji ürettiği ve tükettiği konusunda önemli etkileri vardır. Bilgisayarın daha güçlü, hızlı ve verimli olarak çalışmasıyla verilerin, yapay zekâ, makine öğrenimi ve otomasyon gibi daha sofistike yöntemlerle işlenmesini sağlamıştır. Bu sayede, anlık verilerin toplanması ve analiz edilmesi, istatistik biliminin tahmin etme yeteneğini çok artırmıştır.