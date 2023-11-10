Erdoğan ailesinin dünürünün ismi geçiyordu: Mahkemeden o projeye iptal karar

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:23

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:23

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen sene Hisarönü’ndeki bir tarlaya ilişkin imar planını askıya çıkardı. Alanda yaşlı bakımevi yapılması amacıyla parsele özel düzenlenen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından dava edildi. 23 bin 20 metrekarelik araziyi kapsayan ‘Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ içerisinde kalan projeye ilişkin Muğla 2. İdare Mahkemesi daha önce de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Karara karşın bölgede çalışmalar devam etti ve bina yapımları neredeyse tamamlandı.

Yürütmeyi durdurma kararına karşın yapımı neredeyse biten proje böyle görüntülendi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi’nin açtığı davada karar çıktı. Muğla 2. İdare Mahkemesi bu sefer de imar planlarının iptaline karar verdi. Kararda, “Dava konusu taşınmaza ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır” denildi. Davada istinaf yolu açık bırakıldı.



TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Konuya ilişkin Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Marmaris Belediye Başkanlığı’na, bahsi geçen parseldeki kaçak yapıların yıkılması ve inşaat ruhsatının iptal edilmesi talepli dilekçeyi verdik. Kanunlar önünde eşitlik ilkesinin gereğini yerine getirip getirmediğinin takipçisi olacağız” denildi.

Söz konusu arazinin yüzde 80’inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın damadının annesinin Ayşe Sevda Peker’e ait olduğu iddiası daha önce kamuoyunda gündeme gelmişti.