İkizköylüler, Akbelen için Muğla İdare Mahkemesi'ne yürüdü

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:09

Güncelleme: 11.10.2023 - 13:45

Limak Holding ve İÇTAÇ’ın ortak projesi olan YK Enerji’ye kömür sağlanması için Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölümünün kesimine 24 Temmuz’da başlanmıştı.

Bugün İkizköylüler tarafından açılan orman kesim iptali, ruhsat genişletme iptali ve açık maden ocağı işletme iptali davası Muğla İdare Mahkemesi’nde görülecek.

"AKBELEN'DEN VAZGEÇMİYORUZ"

Mahkeme öncesi basın açıklaması düzenleyen İkizköylüler, “Akbelen’den vazgeçmiyoruz” dedi. Yaşam savunucuları ve köylüler ardından mahkemeye doğru yürüyüşe geçti.

AVUKAT ATAL: MİLAS SAVCILARI GÖZ YUMDU

Avukat İsmail Hakkı Atal, alanda yaptığı konuşmada, "Akbelen direnişi, İkizköy'ün mücadelesi, Türkiye'de kanunların nasıl bypass edildiğini, kanunların nasıl uygulanmadığını en güzel gösteren örnek oldu. Kanun, '3 kilometreden fazla yakın mesafede maden çıkarılamaz' demesine rağmen, 10 metre ötede maden çıkarttılar. Milas savcıları göz yumdu, Muğla İdare Mahkemesi gözlerini kapattı. Bir an önce yargıda reform gerekli. Bu mahkemeler emir komuta zinciri altında çalışan mahkemelerdir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ALTINI OYUYORLAR"

İkizköy’den yola çıkan köylüler ve yaşam savunucuları Milas merkezinde Bodrum’dan gelen destekçilerle buluştu.

Burada basın açıklaması düzenleyen yaşam savunucuları, "Akbelen Ormanı, Bodrum’u besleyen su kaynaklarına sahip. Daha şimdiden Bodrum susuz kaldı. Türkiye’nin turizm merkezini susuz bırakarak Limak Holding ve İÇTAŞ Türkiye’nin altını oyuyor" dedi.

MUĞLA MERKEZDEN MAHKEMEYE YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Yaşam savunucuları ve köylüler saat 14.00’daki duruşma için Muğla merkezden mahkemeye yürüyüşe başladı. Yürüyüş sırasında “Her yer Akbelen, her yer direniş” sloganları atıldı.

Yurttaşlar, sloganlarla birlikte mahkeme önüne geldi.