Erdoğan imzaladı: İstanbul ve Muğla dahil 11 ildeki yeşil alanlar imara açılıyor!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.12.2023 - 03:00

AKP iktidarı ormanları hedef aldı, 11 ildeki binlerce metrekarelik çeşitli alanları orman sınırları dışına çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Antalya, Balıkesir, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Mersin, Sivas, Trabzon ve Yozgat’taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, bu alanların iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü’ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi.

‘ON BİNLERCE YIL ALIR’

Karara ilişkin konuşan Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Coşgun, bir alanın orman ekosistemi olabilmesi için on binlerce yıl geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Aynı zamanda Türkiye Ormancılar Derneği üyesi olan Coşgun, “bir alanın deprem gibi bazı zorunluluklar dışında orman olmaktan çıkarılması, daha fazla yerin orman alanı oluşturulmak üzere verilmesinin” o alana orman yapısı kazanacağı anlamına gelmeyeceğini vurguladı. Coşgun, “Çünkü orada binlerce yaşam döngüsü söz konusu. Başka bir yerin ağaçlandırmalarla aynı düzeye gelmesi için on binlerce yıl gerekiyor. Sadece ağaçlandırma çalışmalarıyla da bir sahanın orman ekosistemine bürünmesini sağlayamayız” ifadelerini kullandı.

Orman Yasası’nın, bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına izin veren ek 16. maddesine dikkat çeken Coşgun, burada anayasaya aykırılıkla ilgili tartışmalar olduğuna dikkat çekti. Ne tür yararlanmaların kamu yararı olduğu, nelerin olmadığı konusunda soru işaretleri olduğunu belirten Coşgun, şöyle konuştu: “Ormancılıkla ilgili çalışanlarımız önlerine gelen dosyayı incelerken bu alan dışında olabilecek başka bir alan var mı bunu araştırmakla yükümlü değiller. Burada bir boşluk var. Bunun kararını kim verecek? Neye göre verecek? Bunların belirlenmesi lazım. Birçok şeyde kamu yararı olabilir. Bu kamu yararlarının hangisi önceliklidir? Bunların değerlendirilmesi gerekir.”

İMARA AÇILABİLİR



Bu kararla orman dışına çıkarılan alanların toplam büyüklüğünün 1.1 milyon metrekare olduğu belirtiliyor. Orman alanı dışına çıkarılan alanların başında İstanbul’un kıymetli alanları dikkat çekiyor. Bu alanların bir bölümünün kentsel rezerv alanına dönüştürülebileceği değerlendirmeleri yapılıyor.



BU SAHALAR NEREDE?



Orman sınırları dışına çıkarılan sahaların bulunduğu yerler şöyle: Antalya Akseki’ye bağlı Değirmenlik, Balıkesir Marmara’ya bağlı Asmalı, Saraylar, Abroz, Topağaç, İstanbul Sarıyer’e bağlı Ayazağa, Uskumruköy, Kilyos, Demirciköy, Ümraniye’ye bağlı Cemil Meriç, Ihlamurkuyu, Maltepe’ye bağlı Başıbüyük, Çekmeköy’e bağlı Alemdağ, Taşdelen, Merkez, İzmir Seferihisar’a bağlı Sığacık, Aliağa’ya bağlı Kurtuluş, Kiraz’a bağlı İğdeli, Bornova’ya bağlı Gürpınar, Kütahya Tavşanlı’ya bağlı Gümüşyeniköy, Pazarlar’a bağlı Sofular, Gediz’e bağlı Yenigüney, Manisa Salihli’ye bağlı Sağlık, Yunusemre’ye bağlı Bağyolu, Selendi’ye bağlı Eskin, Kula’ya bağlı Çarıkballı, Muğla Menteşe’ye bağlı Yeşilyurt, Yerkesik, Mersin Silifke’ye bağlı Bolacalıkoyuncu, Sivas Yıldızeli’ne bağlı Çobansaray, Trabzon Tonya’ya bağlı Kalınçam, Yozgat Sorgun’a bağlı Gülşehri/Keser.

