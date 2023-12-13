Erdoğan'dan sürpriz görüşme: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile bir araya geldi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AKP Genel Merkezi'nde kabul etti. Yapıcıoğlu, görüşmeye ilişkin "Görüşmemiz Yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00’te HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AKP Genel Merkezi'nde kabul etti.
Kabule ilişkin sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede yerel seçim gündemi ele alındı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti. pic.twitter.com/LjxKjDmdUe— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 13, 2023
YAPICIOĞLU'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Görüşmemiz Yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu. 3’er kişilik heyet gerekli çalışmaları yapacak" diye konuştu.
DÜN DE ERBAKAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.
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