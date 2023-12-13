Erdoğan'dan sürpriz görüşme: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AKP Genel Merkezi'nde kabul etti. Yapıcıoğlu, görüşmeye ilişkin "Görüşmemiz Yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:29
Erdoğan'dan sürpriz görüşme: HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile bir araya geldi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00’te HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu AKP Genel Merkezi'nde kabul etti.

Kabule ilişkin sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede yerel seçim gündemi ele alındı. 

YAPICIOĞLU'NDAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Görüşmemiz Yerel seçimlerle alakalıydı. Temaslar için karşılıklı heyet oluşturuldu. 3’er kişilik heyet gerekli çalışmaları yapacak" diye konuştu.

DÜN DE ERBAKAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir görüşme gerçekleştirmişti. 


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan HÜDA PAR

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı ile görüştü!
İş dünyasından Erdoğan'a vergi önerisi

İş dünyasından Erdoğan'a vergi önerisi
Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek

Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ile görüşecek

En Çok Okunan Haberler