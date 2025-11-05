Eti Bakır’ın Artvin’deki siyanürlü altın madeni için bakanlık adımları hızlı tamamlanıyor: Cengiz olunca üç gün

İktidara yakın iş insanı Mehmet Cengiz, Türkiye’nin birçok noktasında çevreye zarar veren maden çalışmalarına devam ediyor. Geçen günlerde Eskişehir’in Mihalgazi ve Tepebaşı sınırları içerisinde kalan 361.71 hektarlık alanda siyanürlü madene onay alan Eti Bakır, Artvin’deki çalışmalarını hızlandırdı.

Murgul’da özelleştirmeyle Haziran 2006’da sahayı alan ve o zamandan bu yana cevher üretimi yapan şirket, yeni ocak alanı, cevher zenginleştirme tesisi ve atık depolama tesisi kurmak için yeni süreci başlattı.

İLK DEĞİL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 31 Ekim Cuma günü çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) için başvuru yapıldığını duyurdu. Bu duyurunun ardından 3 Kasım Pazartesi günü de halkın katılımı toplantısı (HKT) için tarih verildi. Buna göre HKT 20 Kasım’da yapılacak. Bakanlık benzer şekilde Cengiz’in Eskişehir’deki projesini de beş gün içerisinde işleme koymuştu.

Proje kapsamında ÇED alanı 333.68 hektar yani 469 futbol sahası büyüklüğünde belirlendi. Proje alanı yerleşim, çayır, orman, tarım ve fundalık alanı içerisinde kalıyor. Bu alanda üç açık ocak ve bir yeraltı madeni işletilecek. Şirket bu projesi için 4 milyar 500 milyon TL harcayacak. Bu kapsamda da yıllık üretim 374 bin 517 tondan 1 milyon tona çıkarılacak.

Şirket bölgedeki flotaston tekniği kullandığı zenginleştirme tesisine ilave tank liçi de kuracak. Burada siyanür çözeltisinin tankın içinden geçirilerek altının çözünmesi sağlacak. Altının tamamının çözeltiye geçmesi de birkaç gün sürebiliyor.

YURTTAŞ DİRENDİ

Daha önce de alanda siyanür kullanmak isteyen Cengiz’e bölgede yaşayan yurttaşlar karşı çıkmıştı. Mücadele sonucunda şirket siyanür kullanmayacağını belirtti. Ancak gelinen noktada bu isteğinden vazgeçmedi. Bölgede ne kadar siyanür kullanılacağı ÇED sürecinin ilerlemesiyle birlikte raporun şekillenmesiyle belli olacak. Cengiz’in Artvin Cerattepe’de de maden ısrarı sürüyor.

Yöre halkının yıllarca süren mücadelesiyle birlikte mahkeme kararıyla çalışmalar durdurulmuştu. Bunun ardından şirket yeni ÇED süreci başlatmıştı. Nihai kararın geçen aylarda verildiği projenin önümüzdeki günlerde yeniden onaylanması bekleniyor.