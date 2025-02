Foçalılar, taş ocaklarına karşı yürüdü

Yayınlanma: 18.02.2025 - 15:49

Güncelleme: 18.02.2025 - 15:49

İzmir’in Foça ilçesi Kocamehmetler Mahallesi mevkiinde Kamil Özgüle ve Çetin Damba tarafından işletilen iki ayrı taş ocağına karşı açılan davayı kazanan Foçalılar, ocakların kapatılması için İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde toplandı. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’nun çağrısıyla İZBAN Bayraklı durağından bakanlık önüne kadar “Mahkeme kararını uygula taş ocağını kapat” pankartı ile yürüyen yurttaşlar, “Zafer direnen köylülerin olacak”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları attı.

“MAHKEME KARARI UYGULANSIN”

Basın açıklamasını okuyan Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu’ndan Ramis Sağlam, “İlgili taş ocakları ormanlık alan içine kadar girmiş bulunmakta, bölgenin en kadim ve yaygın tarım ürünlerinden biri olan zeytin bahçelerinin çok yakınında faaliyet yürüterek zeytincilik yasasına muhalefet etmektedir. İzmir 4. İdare Mahkemesi her iki taş ocağı hakkında Bakanlık tarafından verilen ÇED kapsam dışı kararlarını hukuka aykırı bularak iptal etmiş ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. Madde gereği iptal kararlarının uygulanması için Foça Kaymakamlığı’na bildirimde bulunduk. Mahkemenin kararına rağmen her iki taş ocağı da faaliyetlerine yasa dışı olarak devam etmektedir. Mahkeme kararının uygulanarak Kocamehmetler köyü ile birlikte tüm Foça’nın doğal yaşamını ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu iki taş ocağının faaliyetlerinin bir an önce son bulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.